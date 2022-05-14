陸CDC專家：北京出現規模化疫情的可能性非常小

12日下午，因網傳北京即將封城，導致不少市民又開始瘋搶物資。對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，「北京的疫情沒有惡化，怎麽會突然封城呢？」他並認為，北京這波疫情演變成規模化疫情的可能性非常小。

北京13日新增32例本土確診病例和24例無症狀感染者。針對北京會不會出現類似上海那樣的規模化新冠疫情？吳尊友13日晚間在個人微博發文表示，北京3月就對可能出現規模化的新冠疫情「居安思危、提前準備」。

4月，北京出現幾條傳播鏈，有疫情抬頭的苗頭時，北京即果斷出手，及時落實了以高頻率、廣覆蓋的核酸篩查為主要手段的新冠疫情防控綜合性措施。

吳尊友指出，這些措施初步摸清了北京全市疫情的基本情況，為實施精準防控、斬斷傳播鏈條提供了及時、有價值的信息。

同時，北京及時採取了封控、隔離、居家辦公等多種措施並舉的措施，封堵了病毒的主要傳播渠道。吳尊友說，這些措施，及時、有效地控制了病毒在北京市的傳播擴散。

此外，北京不僅報告每天新發現的感染者人數、確診病例和無症狀感染者人數，還公布每天核酸檢測混合管的陽性數。吳尊友認為，這體現了北京市對自己能力的自信和對控制疫情的信心。

他指出，從這幾天北京報告的疫情來看，最高兩天超過70例，近幾天波動在40至50例左右。更重要的是，約95%的感染者都是在管控人群中發現，社區篩查發現的新增感染者每天僅幾例。

吳尊友表示，綜上所述，北京這波疫情演變出現規模化疫情的可能性非常小。他強調，疫情的變化方向和發展速度，雖然受病毒的一些生物性特徵影響，但更是由防控措施的力度和速度決定的。

不過，鑒於北京目前仍有一定數量的社會層面的感染者，疫情擴散的潛在風險依然存在。因此，吳尊友也提醒，要特別關注學校、監管場所、敬老或養老等特殊場所的疫情防控工作，一旦病毒引入，就會出現局部暴發。

他也呼籲北京市民，務必遵守各項防疫規定。居家要經常開窗通風，出門要戴口罩、保持社交距離、注意手衛生，主動配合核酸檢測和疫苗接種等防控措施。只要共同努力，北京這波疫情很快就會得到控制。