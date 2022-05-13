「雅腐」盛行 陸國企董座受賄近5,000萬逾半買古玩

中共近年高舉「反腐倡廉」，但仍不斷有高官、國企幹部因為貪汙受賄落馬被查。近期甚至披露，一股新的「雅腐」風潮正盛行。

紅星新聞報導，四川國企宜賓金農建設投資集團有限責任公司原黨委書記、董事長梁曉龍受賄詳情，近日被四川省紀委監委披露，其在職期間收受賄賂達人民幣1,000餘萬元（約合台幣4,400萬元），其中用於購買古玩的受賄金額即高達人民幣600多萬元（約合台幣2,635萬元），先後收藏古玩700多件。

然而，鑑定結果顯示，梁曉龍冒著以受賄金額違法購買的古董，多數為造假仿古工藝品，實際價值並不高，只能算是「假古董」。

據梁曉龍自述，他在2018年底到2019年上半年，發現金銀錠特別是明代以前的大銀錠具有較高的升值空間，胃口越來越大，看上的古玩價格越來越高。宜賓市敘州區紀委監委辦案人員指出，熟悉梁曉龍的人都知道，他有個習慣，交往應酬中總愛帶上古玩藏品，席間高談闊論、誇誇其談，吹噓藏品價值不菲。「他這麼做，一方面為掩飾其贓款去向，另一方面是向行賄人暗示，要對方投其所好」。

另外，重慶市南岸區公路養護管理中心原主任羅常平，也將收賄等違法所得人民幣66.97萬元的絕大部分用於購買郵票錢幣藏品，最後他被判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣20萬元，而他的14箱郵票藏品則被法院拍賣，所得款項用於歸還其違紀違法退繳缺口。

報導指出，值得注意的是這股「雅腐」風潮，「黨員領導幹部有些興趣愛好，原本無可厚非，但決不能用手中權力換取利益、滿足私欲」。

報導稱，無論是直接接受「雅賄」，還是收受財物用於「雅好」，都是權錢交易，附庸風雅的藝術背後隱藏著巨大的利益輸送。古玩、郵票、玉石、字畫變現手段隱蔽多樣，調查難度大，更容易逃避監管，「『雅腐』的隱蔽性引得一些人趨之若鶩」。

「廉潔四川」微信公眾號並指出，愛玉成癡的安徽省原副省長倪發科就曾坦白：「玉石、字畫比現金高雅、文明、隱蔽，更能掩人耳目」。

對這個風潮，有專家建議，「必須加強監督力度」，「領導幹部必須釐清雅好與公權的關係，堅決抵制借雅好之名行腐敗之實的『雅腐』」。