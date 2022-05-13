「最牛風投城市」合肥：疫區人員可光明正大地來

新冠疫情防控下，許多地方不歡迎外地人，但安徽省合肥市委書記盧愛華表示，不管是「來的客人」，還是「返的家人」，合肥都誠摯歡迎，絕不拒之門外。來自中高風險和其他疫情發生地人員，無論是否提前報備，都可隨時光明正大地來。

借緩建地鐵「押寶」京東方、人民幣千億資金「投注」長鑫存儲、聯手戰略投資者「接盤」蔚來汽車等一系列操作，合肥被大陸私募大佬稱為「最牛風投城市」。

合肥日報報導，合肥市委書記虞愛華12日下午主持召開第50次市疫防工作視訊會商會，研究部署疫情防控和經濟社會發展工作。

會議指出，疫情防控越是動態清零，越要始終保持清醒。要主動適應常態化防控節奏，不麻痺、不厭戰、不僥倖、不鬆勁，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。

他提到，首先，要力求人人盡責。近日來（返）肥人員和車輛明顯增多，守好第一道防線壓力持續增大，形勢依然複雜嚴峻。不管是「來的客人」，還是「返的家人」，合肥都誠摯歡迎，絕不拒之門外。

其次，要力戒層層加碼。盧愛華指出，層層加碼看似履職盡責，實則是懶政怠政。各縣、開發區公布疫防政策，需經市指揮部審查把關，既審查合法性，也審查合理性，堅決防止地方「土政策」毀了全市「一盤棋」，引發次生問題。

他指出，有個別民辦寄宿制學校為防疫「自求平安」，僅讓寄宿生每兩周出校門一次，此舉明顯不妥，已立即責成糾正。

第三，要持續鞏固各條防線。盧愛華表示，繼續加派精兵強將在入口處防控服務，用好高速沿線視訊系統，全面推廣「行程碼哨兵」技術，讓第一道防線防得住。

全市因疫防需要而暫停的公車線路及停靠網站、地鐵站口等，全部放開恢復正常。要繼續把關好社區門「兩碼」查驗關，既查驗駕車人也查驗同乘人，嚴防「潛伏者」引發社區疫情隱匿傳播。

最後，要科學設置採樣點位。他提到，為適應常態化核酸檢測需要，除新建採樣「小屋」外，還可探索將符合條件的藥店、診所等增加採樣功能，讓執業藥師、醫師成為採樣員，讓「哨點」也成為「採樣點」，採樣的過程也成為查驗「兩碼」的過程。

待採樣點陸續布局完畢，今後「五天一檢」將不再實施區域性集中採樣，市民可自行安排時間，確保做到每五天內，就近就便採樣一次即可。