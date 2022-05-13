快訊

全院都收確診者 柯文哲宣布：和平醫院轉成防疫醫院

北韓疫情爆發「不明發熱」？35萬確診破口之謎

「最牛風投城市」合肥：疫區人員可光明正大地來

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
安徽省合肥市委書記盧愛華表示，不管是「來的客人」，還是「返的家人」，合肥都誠摯歡迎，絕不拒之門外。來自中高風險和其他疫情發生地人員，無論是否提前報備，都可隨時光明正大地來。（取自合肥日報）
安徽省合肥市委書記盧愛華表示，不管是「來的客人」，還是「返的家人」，合肥都誠摯歡迎，絕不拒之門外。來自中高風險和其他疫情發生地人員，無論是否提前報備，都可隨時光明正大地來。（取自合肥日報）

新冠疫情防控下，許多地方不歡迎外地人，但安徽省合肥市委書記盧愛華表示，不管是「來的客人」，還是「返的家人」，合肥都誠摯歡迎，絕不拒之門外。來自中高風險和其他疫情發生地人員，無論是否提前報備，都可隨時光明正大地來。

借緩建地鐵「押寶」京東方、人民幣千億資金「投注」長鑫存儲、聯手戰略投資者「接盤」蔚來汽車等一系列操作，合肥被大陸私募大佬稱為「最牛風投城市」。

合肥日報報導，合肥市委書記虞愛華12日下午主持召開第50次市疫防工作視訊會商會，研究部署疫情防控和經濟社會發展工作。

會議指出，疫情防控越是動態清零，越要始終保持清醒。要主動適應常態化防控節奏，不麻痺、不厭戰、不僥倖、不鬆勁，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。

他提到，首先，要力求人人盡責。近日來（返）肥人員和車輛明顯增多，守好第一道防線壓力持續增大，形勢依然複雜嚴峻。不管是「來的客人」，還是「返的家人」，合肥都誠摯歡迎，絕不拒之門外。

其次，要力戒層層加碼。盧愛華指出，層層加碼看似履職盡責，實則是懶政怠政。各縣、開發區公布疫防政策，需經市指揮部審查把關，既審查合法性，也審查合理性，堅決防止地方「土政策」毀了全市「一盤棋」，引發次生問題。

他指出，有個別民辦寄宿制學校為防疫「自求平安」，僅讓寄宿生每兩周出校門一次，此舉明顯不妥，已立即責成糾正。

第三，要持續鞏固各條防線。盧愛華表示，繼續加派精兵強將在入口處防控服務，用好高速沿線視訊系統，全面推廣「行程碼哨兵」技術，讓第一道防線防得住。

全市因疫防需要而暫停的公車線路及停靠網站、地鐵站口等，全部放開恢復正常。要繼續把關好社區門「兩碼」查驗關，既查驗駕車人也查驗同乘人，嚴防「潛伏者」引發社區疫情隱匿傳播。

最後，要科學設置採樣點位。他提到，為適應常態化核酸檢測需要，除新建採樣「小屋」外，還可探索將符合條件的藥店、診所等增加採樣功能，讓執業藥師、醫師成為採樣員，讓「哨點」也成為「採樣點」，採樣的過程也成為查驗「兩碼」的過程。

待採樣點陸續布局完畢，今後「五天一檢」將不再實施區域性集中採樣，市民可自行安排時間，確保做到每五天內，就近就便採樣一次即可。

疫情

延伸閱讀

第二屆全球疫情峰會台灣獲邀參加 大陸因此再度缺席

北韓證實首爆疫情 金正恩下令全國封鎖 近19萬人隔離

上海市副市長：目標在5月中旬實現社會面清零

昆山644家台企 全面復工衝產能

相關新聞

寄菸也犯法？陸女快遞48條「喜菸」給妹妹遭罰4.4萬

在大陸不少地區，喜宴餐桌上必備菸品，用以招待賓客，但一位住在江蘇無錫的姊姊寄送48條香菸給廣東汕頭準備辦婚宴的妹妹，卻遭...

殮房烏龍致燒錯屍 屯門醫院道歉四人停職

屯門醫院殮房前天出錯，導致有家屬領錯遺體，繼而出現「燒錯屍」，屯門醫院昨天晚上發新聞稿稱，4名殮房職員已停職，並已向家屬...

18歲曾朗傑登頂珠峰 刷新港最年輕紀錄

18歲港青曾朗傑昨日成功登上海拔8848.86米的珠穆朗瑪峰，刷新最年輕登頂香港人紀錄，與他同行的父親、資深登山專家曾志...

川震曾病危…野生大熊貓 養成200斤包子

大熊貓「北川」是2008年汶川地震後，成都大熊貓繁育研究基地搶救的第一隻病危野生大熊貓。經過飼養員精心的救護與照料，「北...

大陸官方緊急滅火 否認停辦護照、海關剪綠卡等傳言

近日網路盛傳大陸邊防已加強人員出境審查，不料，大陸國家移民管理局微信公眾號周四下午就發布消息稱，將「從嚴限制中國公民非必...

24歲男日灌4杯奶茶 內臟「衰老40歲」急救7日險死

為滿足口腹之欲，恣意放縱飲食，隨時喝出禍！近日柳州1名24歲男子小覃（化名），因莫名腹痛嘔吐入院。一開始他以為自己只是吃錯東西，可是經檢查，醫生診斷他患上了一般60歲以上才會有的疾病，並且有生命危險，需要緊急送到ICU病房。而導致小覃內臟「衰老40年」的元兇，竟然是受人追捧的奶茶！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。