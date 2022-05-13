大陸強制入戶消毒惹議 遼寧丹東宣布：冰箱開封食品當醫療垃圾

大陸的新冠肺炎疫情持續，多地近日對感染者住所進行「強制入戶消毒」，引發強烈爭議。遼寧丹東再於周四（12日）對外公布指，將在康復者返家前進行入戶消毒，若無法通過正常開鎖方式入戶，將有專業人員採取技術開鎖方式入戶，且冰箱內已打開食品將當作醫療垃圾處理。

據「丹東發布」微信公眾號消息，冰箱內和廚房、衛生間死角等區域存在類似冷鏈環境，病毒能夠長時間存活，所以康復者返家前必須對住所進行終末消毒，入戶開展終末消毒前會告知戶主，且入戶消毒工作全程由公安人員和社區人員監督。

入戶消殺的範圍包括，室內空氣，地面、牆壁等環境表面，桌、椅等家具表面，玩具，電器特別是冰箱及其冷凍食品，開關、門把手等高頻接觸部位，患者使用的餐（飲）具、衣服、被褥等生活用品，衛生間等。

消毒人員對床單、被套、枕套等個人生活物品進行專業消毒，並徵求戶主意見，或作為醫療垃圾處理，或留存待業主返家後清洗留存。冰箱內未開封的食品消毒後予以保留，其餘食品按照醫療垃圾處理。值得一提的是，消毒前當局會將寵物臨時安放在安全處，待消毒完成並達到作用時間後將寵物帶回家中妥善安置。

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文章授權轉載自《香港01》