聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國發現鴨嘴龍胚胎化石 為迄今保存最完整
中國在恐龍蛋化石標本中發現，迄今為止最完整的鴨嘴龍類胚胎。該胚胎距今有6600萬至7200萬年歷史，標本現收藏於福建省英良石材自然歷史博物館。
周三（11日），中外學者在學術刊物《BMC生態與進化》上聯合發表論文，描述了兩件來自中國江西省贛州盆地上白堊統河口組的恐龍胚胎，根據頭骨、脊椎和四肢骨骼的獨特形狀，學者們推斷其中一個屬於鴨嘴龍超科成員，並將其命名為「英貝貝（Ying Baby）」。
「英貝貝」原產於贛南地區白堊紀晚期地層中，胚胎所在的蛋長徑約9厘米，容積約660毫升，胚胎部分約佔整個蛋的40%，胚胎蛋有著薄薄的約0.4毫米厚的殼，其微觀結構顯示其屬於圓形蛋科。
鴨嘴龍類是一類生活在恐龍時代末期的大型植食性恐龍，長著鴨子一樣的扁平嘴巴。據了解，鴨嘴龍類胚胎並非在全球範圍內首次發現，但是這些新的鴨嘴龍胚胎是迄今為止在同類中保存最好的胚胎。
延伸閱讀：
雲南紅河首現腫肋龍化石距今2.44億年 超長尾巴助其游得更快更穩
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言