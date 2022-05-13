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中國發現鴨嘴龍胚胎化石 為迄今保存最完整

香港01 / 孫聖然
圖為「九佛堂傳夔獸」正型標本。圖截自中新網
圖為「九佛堂傳夔獸」正型標本。圖截自中新網

中國在恐龍化石標本中發現，迄今為止最完整的鴨嘴龍類胚胎。該胚胎距今有6600萬至7200萬年歷史，標本現收藏於福建省英良石材自然歷史博物館。

周三（11日），中外學者在學術刊物《BMC生態與進化》上聯合發表論文，描述了兩件來自中國江西省贛州盆地上白堊統河口組的恐龍胚胎，根據頭骨、脊椎和四肢骨骼的獨特形狀，學者們推斷其中一個屬於鴨嘴龍超科成員，並將其命名為「英貝貝（Ying Baby）」。

「英貝貝」原產於贛南地區白堊紀晚期地層中，胚胎所在的蛋長徑約9厘米，容積約660毫升，胚胎部分約佔整個蛋的40%，胚胎蛋有著薄薄的約0.4毫米厚的殼，其微觀結構顯示其屬於圓形蛋科。

鴨嘴龍類是一類生活在恐龍時代末期的大型植食性恐龍，長著鴨子一樣的扁平嘴巴。據了解，鴨嘴龍類胚胎並非在全球範圍內首次發現，但是這些新的鴨嘴龍胚胎是迄今為止在同類中保存最好的胚胎。

王海冰介紹「九佛堂傳夔獸」化石發現及研究成果。圖截自中新網
王海冰介紹「九佛堂傳夔獸」化石發現及研究成果。圖截自中新網

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文章授權轉載自《香港01》

恐龍 化石

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