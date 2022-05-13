「停辦護照」、「綠卡剪角」？大陸國家移民管理局闢謠
大陸國家移民管理局新聞發言人13日表示，近期境外一些媒體出現大陸「停辦護照」、「綠卡剪角禁止出境」的假消息，歪曲抹黑大陸出入境管理政策，意圖干擾常態化疫情防控條件下依法、精準、有效的出入境管理措施。
界面新聞報導，發言人表示，希望廣大出入境人員不信謠，遇有出入境問題，可透過當地出入境管理部門服務窗口、國家移民管理局政務網站、微信微博政務新媒體平台，或撥打「12367」24小時服務熱線諮詢瞭解相關政策，準確掌握權威信息。
在大陸國家移民管理局發布闢謠信息的同時，北京、上海和廣州邊檢總站都對同類謠言相繼發表了闢謠聲明。
北京邊檢總站在聲明中表示，針對近日網上出現「中國公民從北京入境時被無故剪護照」的傳言，北京出入境邊防檢查總站在此鄭重聲明，相關傳言為不實信息。
北京邊檢總站表示，對於持本人有效出境入境證件的中國公民，履行規定的手續，經邊檢機關查驗准許，可正常出境入境。根據《中華人民共和國出入境管理法》第67條之規定，偽造、變造、騙取或者被證件簽發機關宣佈作廢的護照無效，邊檢機關發現後，有權依法收繳或以剪角的方式。
上海邊檢總站在聲明中表示，近日網上出現一則「真事：昨晚兩個朋友從上海虹橋機場乘機回法國，千辛萬苦到了機場卻被收走護照和法國居留卡」的虛假信息，實際上，自2020年3月25日零時起，虹橋機場已暫停所有國際、港澳台的進出港航班業務。
廣州邊檢總站則表示，近日網路上流傳一則關於旅客在廣州出境時「綠卡」被剪的虛假消息，引起部分旅客和網友的擔憂和關注，對正常的出入境管理秩序造成了干擾。
聲明指出，「網路非法外之地，我們對發布虛假信息，詆毀邊檢機關形象的違法行為，將保留透過法律途徑追究其法律責任的權利。」
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