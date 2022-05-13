大陸植一口牙 「換縣城一套房」

從2012年到2019年，中國大陸種植牙數量由18萬顆增長到約為312萬顆，複合增長率達到49.95％。有證券機構測算，中國大陸種植牙市場規模有望達到1500億元至3000億元（人民幣，下同）。

中國新聞周刊最新一期刊發「『種牙自由』還有多遠？」指出，「種植牙只是一種選擇，而不是必須的；把自己現有牙齒保護好是首要的，要把預防做在前面」。

29歲的李倩這次種一顆牙要花費近兩萬元，這讓她明白了「種一口牙等於買一輛寶馬」「一口牙換縣城一套房」所言非虛。

種牙為什麼這麼貴？我們離沒有顧慮種牙還有多遠？在這些疑問的後面，還隱藏一個根本問題：真的需要走到種牙這一步嗎？

缺牙後，牙齒的修複方式主要有三種：種植牙、裝固定義齒，以及戴活動義齒（即假牙）。種植牙作為一種替代方式，被稱為「人類的第三副牙齒」。

在首都醫科大學附屬同仁醫院口腔科主任林江看來，種植牙只是模擬的較為理想的第三副牙齒，目前依然是比較高層次的消費需求，「沒必要一定將其全民推廣，它是非必須的，可以替代的」。

林江說，牙周病發展是一個潛在、隱蔽的過程，早中期沒有太多症狀，至多也就是刷牙時會有點出血，患者不會主動去求醫，到後期發現時，治療都來不及。

「中國重視口腔健康也是近10年的事。」種牙醫生徐寶華如是感慨。中國大陸對口腔醫學不重視，並存在牙醫不足的現實。

據「中國衛生健康統計年鑒（2020）」，中國大陸共19.5萬名口腔執業醫師，口腔醫療機構11萬家。2020年，歐洲國家每百萬人中約有810名牙醫，美國約有608名。北京以每百萬人擁有405名口腔醫生高居大陸各大城市首位。平均下來，中國大陸每百萬人中牙醫人數只有175人。