聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸植一口牙 「換縣城一套房」

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中國大陸種植牙規模登人民幣千億元量級，但每百萬人僅擁175名牙醫。圖為上海家庭醫生為一名老人檢查牙齒。（新華社）
中國大陸種植牙規模登人民幣千億元量級，但每百萬人僅擁175名牙醫。圖為上海家庭醫生為一名老人檢查牙齒。（新華社）

從2012年到2019年，中國大陸種植牙數量由18萬顆增長到約為312萬顆，複合增長率達到49.95％。有證券機構測算，中國大陸種植牙市場規模有望達到1500億元至3000億元（人民幣，下同）。

中國新聞周刊最新一期刊發「『種牙自由』還有多遠？」指出，「種植牙只是一種選擇，而不是必須的；把自己現有牙齒保護好是首要的，要把預防做在前面」。

29歲的李倩這次種一顆牙要花費近兩萬元，這讓她明白了「種一口牙等於買一輛寶馬」「一口牙換縣城一套房」所言非虛。

種牙為什麼這麼貴？我們離沒有顧慮種牙還有多遠？在這些疑問的後面，還隱藏一個根本問題：真的需要走到種牙這一步嗎？

缺牙後，牙齒的修複方式主要有三種：種植牙、裝固定義齒，以及戴活動義齒（即假牙）。種植牙作為一種替代方式，被稱為「人類的第三副牙齒」。

在首都醫科大學附屬同仁醫院口腔科主任林江看來，種植牙只是模擬的較為理想的第三副牙齒，目前依然是比較高層次的消費需求，「沒必要一定將其全民推廣，它是非必須的，可以替代的」。

林江說，牙周病發展是一個潛在、隱蔽的過程，早中期沒有太多症狀，至多也就是刷牙時會有點出血，患者不會主動去求醫，到後期發現時，治療都來不及。

「中國重視口腔健康也是近10年的事。」種牙醫生徐寶華如是感慨。中國大陸對口腔醫學不重視，並存在牙醫不足的現實。

據「中國衛生健康統計年鑒（2020）」，中國大陸共19.5萬名口腔執業醫師，口腔醫療機構11萬家。2020年，歐洲國家每百萬人中約有810名牙醫，美國約有608名。北京以每百萬人擁有405名口腔醫生高居大陸各大城市首位。平均下來，中國大陸每百萬人中牙醫人數只有175人。

牙齒 牙醫

延伸閱讀

國人、金融業對陸投資信心齊降 首季曝險額少1200億元

提防民眾落跑？大陸要求：從嚴限制非必要出境活動

大陸高校「美人計」宣傳招生 女學生跳手勢舞竟莫名捲入排名戰？

別以為打過疫苗就安全，自體免疫力才是健康王道

相關新聞

大陸植一口牙 「換縣城一套房」

從2012年到2019年，中國大陸種植牙數量由18萬顆增長到約為312萬顆，複合增長率達到49.95％。有證券機構測算，...

廣角鏡／豬堅強進博物館

四川汶川地震「豬堅強」的皮膚標本在建川博物館亮相。2021年6月「豬堅強」因年老衰竭離世，隨後被做成四件塑化標本。

成都平原耕地十年驟減40% 陸官媒：天府糧倉怎麼了？

大陸四川省位於四川盆地，其下有成都平原等適宜耕種的區域，往昔即有天府糧倉之譽，然而最新調查顯示其耕地面積在十年內大幅減少...

迪士尼CEO稱票房收益低 遭曲解不要大陸市場

迪士尼執行長包正博稱，迪士尼電影在中國發行仍有困難，但票房收益較低，因此沒有中國市場，也不會阻礙成功。發言被簡化成「沒有...

北京「靜默」3天？北京市闢謠：外賣快遞正常運行

北京市疫情升溫以來，防控不斷收緊。12日網路出現「北京將靜默三天」的傳聞。對此，北京市政府新聞發言人徐和建在12日的北京...

解封在即？上海華山路近日大規模更新花卉引發揣測

上海實施大規模封控超過六周，如今疫情已日趨好轉。近日，上海華山路開始更新道路中間隔離帶花卉，引發不少民眾揣測：這是否預示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。