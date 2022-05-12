解封在即？上海華山路近日大規模更新花卉引發揣測
上海實施大規模封控超過六周，如今疫情已日趨好轉。近日，上海華山路開始更新道路中間隔離帶花卉，引發不少民眾揣測：這是否預示上海即將解封？由於5月27日是「上海解放紀念日」，還有網友因此期待，歷史會不會重演？
在剔除早前無症狀感染者轉確診後，上海11日新增感染1,343例，雖然較前一日略增，但上海市衛健委副主任趙丹丹在12日記者會中表示，目前上海新增感染者人數整體仍呈下降趨勢，在隔離管控外發現的新增陽性感染者越來越少，社會面疫情風險得到有效控制，疫情走勢趨穩向好。
不過，對於華山路開始更新花卉是否是解封前兆？上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》向上海綠化市容部門查詢，得到的答案卻讓上海市民的期待落空。
上海市長寧區綠化市容部門表示，華山路長寧段上的花箱近期受疫情影響，本應在今年4月進行的養護工作拖延至今，花箱內花草近日已基本枯萎，且部分花箱內土壤已生蟲，加之近期雨水增多，雨水沖刷下來的枯萎花草還會影響市容。因此，結合近期消殺工作，綠化養護單位將花箱內花草和土壤進行整體更新。
上海綠化市容部門表示，「上海的疫情防控形勢好轉，各市場主體正有序復工復產，往日的『煙火氣』終將回歸。我們也希望盡快換上多彩多姿的花草，讓老百姓眼前一亮，感受到生命的美好，一起攜手繼續追求美好生活」。
但在得知解封無期政府卻忙著更新道路花卉，有網友批評：「都封在家裡，花給誰看呢？還不如種些菜！」「政府每年都說錢不夠用，疫情當下還有心思整些沒用的，把錢用在防疫不是更好嗎？」
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