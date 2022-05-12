重慶飛往西藏的航班衝出跑道起火 已40多人員受傷

重慶江北國際機場一架西藏航空公司從重慶飛往西藏林芝的航班今天（12日）上午偏出跑道並起火，已知40多人受傷送往醫院搶救。詳細原因仍在調查。

澎湃新聞報導，據現場網友拍攝的多段視頻顯示，西藏航空空中巴士A319客機在跑道上著火，機身左側燃起大火，該航班機組人員和旅客緊急撤離現場，機身有充氣滑梯釋放。數輛消防車隨後到達現場並開展救援。視頻顯示，現場明火已撲滅。

西藏航空稍後發布通報稱，該班機TV9833是在今早8點09分執行重慶至西藏林芝航班，機上有113名旅客、9名機組人員。在重慶江北機場起飛過程中機組發現飛機異常中斷起飛，飛機偏出跑道。所有旅客和機組全部安全撤離，受傷旅客有40多人，均為輕傷已送往醫院治療，飛機起火受損。

航旅縱橫用戶端資訊顯示，5月12日上午，江北機場部分進港航班取消、延誤或備降成都雙流機場，部分出港航班取消。