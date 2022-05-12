廣西綠色航運 全面防治船舶汙染

據廣西海事局副局長宋國鋒10日介紹，廣西全面推動漓江水域、西江流域和北部灣海域船舶汙染防治，開展專項整治行動，桂林漓江、柳州「百里柳江」、南寧邕江市區段船舶水汙染物均實現零排放。

中新社報導，廣西官方當日召開保護漓江水域安全防治船舶汙染工作情況記者會。宋國鋒指出，2021年，桂林漓江實現水上交通安全和船舶汙染事故「雙零」，桂林市在全大陸地表水考核斷面水環境質量排名中位居前三。

漓江發源於大陸華南第一峰貓兒山，是珠江水系重要水源涵養地，被譽為全球最美河流之一。桂林山水甲天下，漓江正是這一片山水之魂。

船舶是桂林漓江水域能源消耗的大戶，隨著大陸雙碳政策推出，實現高效節能、低碳環保、可持續發展已成為桂林漓江航運綠色發展的必然選擇。在開展船舶水汙染防治攻堅戰，實施船舶水汙染物零排放的同時，廣西海事局積極推進漓江航運綠色低碳發展。

目前，桂林漓江船舶汙染防治工作三年專項行動正在推進，已經初步構建漓江汙染監視監控網路，實現漓江溢油汙染的實時監視。

漓江風景名勝區港口與船舶汙染物接收轉運處置設施建設，及廣西海事局桂林漓江船舶溢油應急設備庫建設工程，列入桂林市生態環境保護十四五規劃重點工程項目。

廣西海事局強化船舶尾氣排放監測，加快推進電能、氫能、天然氣、甲醇等新能源、新技術在漓江船舶的應用。目前，一批純電動直翼推進器驅動的新型船舶在桂林兩江四湖景區投入使用、廣西首艘五星級新能源豪華遊輪「桂林旅遊號」在漓江投入營運。