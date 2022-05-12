廣東茂名荔枝 外銷將增至19國

在「中國荔鄉」廣東茂名市，時下正是荔紅時節。根據茂名海關消息，今年得益於《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效實施，當地荔枝實現對菲律賓的首次出口。截至目前，該市已出口荔枝170多噸，分別進入馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡等國的市場。

中新社報導，據茂名荔枝出口大戶廣東澤豐園農產品有限公司負責人介紹，儘管離茂名荔枝大量上市還有一段時間，但是該公司今年的海外訂單來得早，目前總訂單量已經接近300噸，分別來自菲律賓、杜拜、加拿大、荷蘭、義大利等國家和地區。

今年，將繼續拓展出口國與出口量，預計增至19個出口國，爭取打通對所有RCEP國家的出口管道。

為促進本地鮮荔枝產業健康發展，確保果農減產不減收，茂名海關積極助推茂名荔枝開拓海外市場，擴大出口，並且重點開展RCEP政策宣講，推廣RCEP協定關稅減讓和原產地規則，指導企業充分享惠，目前已經向RCEP成員國出口6批次鮮荔枝，占出口總量的90%以上。