快訊

鴻海電動車事業跨入新里程碑 今晨取得北美製造基地

廣東茂名荔枝 外銷將增至19國

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

在「中國荔鄉」廣東茂名市，時下正是荔紅時節。根據茂名海關消息，今年得益於《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效實施，當地荔枝實現對菲律賓的首次出口。截至目前，該市已出口荔枝170多噸，分別進入馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡等國的市場。

中新社報導，據茂名荔枝出口大戶廣東澤豐園農產品有限公司負責人介紹，儘管離茂名荔枝大量上市還有一段時間，但是該公司今年的海外訂單來得早，目前總訂單量已經接近300噸，分別來自菲律賓、杜拜、加拿大、荷蘭、義大利等國家和地區。

今年，將繼續拓展出口國與出口量，預計增至19個出口國，爭取打通對所有RCEP國家的出口管道。

為促進本地鮮荔枝產業健康發展，確保果農減產不減收，茂名海關積極助推茂名荔枝開拓海外市場，擴大出口，並且重點開展RCEP政策宣講，推廣RCEP協定關稅減讓和原產地規則，指導企業充分享惠，目前已經向RCEP成員國出口6批次鮮荔枝，占出口總量的90%以上。

荔枝 菲律賓 廣東

延伸閱讀

粵港澳汛季進入「潑水模式」 廣州隧道外掛救生圈多市停課

中國大陸南方地區暴雨致災風險高 多地停課

RCEP滿4個月 專家：提振全球貿易信心

去年出生118萬多人 廣東奪冠

相關新聞

爭辦國際賽 狂刷存在感 陸新一線城市的夢醒時分

亞奧理事會日前在官網發布，原定今年9月在杭州舉辦的第十九屆亞運會延期；國際大體聯也宣布，再次推遲原定今年6月在成都舉辦的第三十一屆大運會。這已是成都連續兩年宣布大運會延期。另原定於今年在汕頭舉辦的亞青運，因為同樣被延期兩次，直接取消了。

廣西綠色航運 全面防治船舶汙染

據廣西海事局副局長宋國鋒10日介紹，廣西全面推動漓江水域、西江流域和北部灣海域船舶汙染防治，開展專項整治行動，桂林漓江、...

廣東茂名荔枝 外銷將增至19國

在「中國荔鄉」廣東茂名市，時下正是荔紅時節。根據茂名海關消息，今年得益於《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效實施...

「不能讓她在外漂著」妻逝上海 夫徒步7小時帶骨灰回家

上海因疫情封控還看不到盡頭，上演無數人間悲歌。60歲的黃建才日前經七小時步行抵虹橋高鐵站，他手邊紅色行李箱裡裝著亡妻的骨...

川震「豬堅強」被製成標本 在成都展出牠的一生

在2008年大陸汶川大地震中，因被埋在廢墟堅持36天仍存活而走紅的「豬堅強」，去年去世後被大陸生物科技公司製成標本，如今...

過橋米線如何達標？雲南官方：肉片厚度0.2公分以內

源自雲南的「過橋米線」，由於極具特色且美味，是大眾所熟知的美食。對於其烹飪程序與食材，近期雲南省官方公告標準，強調肉片厚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。