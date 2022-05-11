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33歲大學天菜男老師曝光 網甜喊：我要搶第一排座位

聯合新聞網 / 綜合報導
亦山老師外表相當帥氣。 圖／翻攝自亦山13抖音
亦山老師外表相當帥氣。 圖／翻攝自亦山13抖音

日前一名男網友在Dcard以「有這樣的老師，還會翹課嗎？」為題發文。表示若有這樣的老師，他肯定每堂都到，而且還會搶第一排位置，下課還要找老師問問題。影片曝光後，貼文底下引起大量回應。

不少網友霸氣表示，「老師長這樣，我一定是第一個到，最後一個走！」、「會翹課，但會去他辦公室問問題」、「老師，我都學不會，可以去你家課輔嗎」、「突然愛上學習」、「這輩子沒看過這麼帥的老師…」、「我一定都一直看老師傻笑」、「有這樣的老師…我會以學校為家」、「翹課這兩個字不可能出現的，一定每堂都到」、「太帥了吧…想被帥又年輕的教授教到到底要多幸運」。

該名男老師身份隨之曝光，根據騰訊網報導，他今年已經33歲，本名王巒，學生大多叫他「亦山老師」，過去就讀於浙江傳媒大學，而碩士於中國傳媒大學進修，目前在湖南涉外經濟學院擔任任課教師，主要教新媒體相關課程。

除此之外，在下課休息時間，亦山老師喜歡和學生一起拍影片，分享大學日常生活，許多網友也因此被亦山老師的顏值吸引。不僅如此，亦山老師平時喜歡打籃球和健身，非常注意自己的形象管理，英俊外表在網路上爆紅。不過，因為亦山老師的帥氣外表，導致不少人質疑其教師身份的真假。根據騰訊網報導，亦山老師也正面回應，表示自己真的是一名老師。

Dcard 大學生

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