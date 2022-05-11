粵港澳汛季進入「潑水模式」 廣州隧道外掛救生圈多市停課

中國大陸南方地區進入汛季，廣東首當其衝，預計11日開始遭遇持續多日暴雨，規模會是今年來最強，港澳同受影響。廣東等多座城市已宣布11日停課，並呼籲居家工作，民眾非必要不外出，如有必要可適當備齊2天生活物資。廣州市內一些隧道出入口更掛出救生圈，以備緊急救援之用。

澎湃新聞報導，受夏季海洋和中國大陸溫度差異變化較快，冷暖空氣交匯影響，中國大陸南方沿海省份進入今年入汛以來最強降雨期，中國大陸中央氣象台預計，南方強雨水會在10日至13日持續，廣東地區降水尤為突出。廣東北部清遠和韶關10日已出現大雨和暴雨。

廣東省氣象台首席預報員張東表示，水汽通道的建立，強盛的西南暖濕氣流蜂擁上岸，加上低渦切變配合，使廣東進入「潑水模式」，本輪降水具有持續時間長、累積雨量大、暴雨範圍廣等特點。

張東預期，最強降水時段會在11日至12日，廣東大部分市縣會有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨；珠江三角洲地區會在13日出現暴雨；廣東省內中北部市縣14日雨勢會明顯減弱，南部沿海市縣則仍會有中到大雨，局部暴雨。

廣州、珠海、中山等城市已宣布全市停課。廣州10至12日中小學和幼兒園停課，托兒所停止服務，受洪澇影響的公車線路、地鐵線路等交通運輸停運，應急搶險外所有工地停工；並倡導居家辦公，民眾非必要不出行。