快訊

圖輯／一代台語片笑匠傳奇一生落幕——脫線享嵩壽90

美最強驅逐艦駐日！遼寧艦不甘示弱 率7艦駛近台灣演訓

7個LINE免費隱藏版貼圖來了！蠟筆小新超Q、任務也最難解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

粵港澳汛季進入「潑水模式」 廣州隧道外掛救生圈多市停課

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
廣州海珠區水務部門在多條隧道出入口外，加掛了救生圈。廣州日報
廣州海珠區水務部門在多條隧道出入口外，加掛了救生圈。廣州日報

中國大陸南方地區進入汛季，廣東首當其衝，預計11日開始遭遇持續多日暴雨，規模會是今年來最強，港澳同受影響。廣東等多座城市已宣布11日停課，並呼籲居家工作，民眾非必要不外出，如有必要可適當備齊2天生活物資。廣州市內一些隧道出入口更掛出救生圈，以備緊急救援之用。

澎湃新聞報導，受夏季海洋和中國大陸溫度差異變化較快，冷暖空氣交匯影響，中國大陸南方沿海省份進入今年入汛以來最強降雨期，中國大陸中央氣象台預計，南方強雨水會在10日至13日持續，廣東地區降水尤為突出。廣東北部清遠和韶關10日已出現大雨和暴雨。

廣東省氣象台首席預報員張東表示，水汽通道的建立，強盛的西南暖濕氣流蜂擁上岸，加上低渦切變配合，使廣東進入「潑水模式」，本輪降水具有持續時間長、累積雨量大、暴雨範圍廣等特點。

張東預期，最強降水時段會在11日至12日，廣東大部分市縣會有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨；珠江三角洲地區會在13日出現暴雨；廣東省內中北部市縣14日雨勢會明顯減弱，南部沿海市縣則仍會有中到大雨，局部暴雨。

廣州、珠海、中山等城市已宣布全市停課。廣州10至12日中小學和幼兒園停課，托兒所停止服務，受洪澇影響的公車線路、地鐵線路等交通運輸停運，應急搶險外所有工地停工；並倡導居家辦公，民眾非必要不出行。

廣州日報報導，廣州海珠區水務部門在多條隧道出入口外，加掛了救生圈。一些隧道外，還有水務部門的工作人員在調試設備，應對可能發生的內澇情況。

中國大陸南方地區進入汛季，廣東首當其衝，預計11日開始遭遇持續多日暴雨。（取自《澎湃新聞》）
中國大陸南方地區進入汛季，廣東首當其衝，預計11日開始遭遇持續多日暴雨。（取自《澎湃新聞》）

廣東 暴雨 停課

延伸閱讀

中國大陸南方地區暴雨致災風險高 多地停課

教部不停課學生狂請防疫假 師諷校園將升「類三級」

屏東家長最關心 停課資訊今起全上網公開

學生確診累計突破5萬例 22縣市2021校停課

相關新聞

粵港澳汛季進入「潑水模式」 廣州隧道外掛救生圈多市停課

中國大陸南方地區進入汛季，廣東首當其衝，預計11日開始遭遇持續多日暴雨，規模會是今年來最強，港澳同受影響。廣東等多座城市已宣...

開封河灘出現大量古幣 村民蜂擁「搶錢」

河南開封賈魯河尉氏段河灘上，近日發現大量古幣，引發不少村民來到河灘上「淘金」。視頻中，許多村民帶著鋤頭、鐵鏟、金屬探測儀...

四川德陽最大汽車充電站 正式啟用

四川省德陽市最大的集中式新能源汽車公共充電站，近日正式投入使用。該站建有26個直流快速充電樁，總裝機容量1560kW，設...

大陸老闆瘋MBTI 徵才要學歷還要通過性格測試

最近大陸職場吹起「性格測驗」熱潮，成為企業篩選員工的考量，求職者應徵時要先做這類的心理測驗，比如MBTI 16型人格就是近期的暴紅測驗。然而，這讓不少大陸應屆畢業生感到煩惱，因測試結果若與應徵公司、職位不相符，就會慘遭「淘汰」，用性格篩選員工究竟是否合理，仍有爭議。

多名教授被舉報玩弄女學生 天津南開大學：正在調查

近期天津南開大學三位教師尹滄海、陳泰鎖、李文韜分別被實名舉報玩弄女學生，對此校方表示，目前正在調查處理中。

陸多所大學退出國際排名 分析指不可能脫鉤

中國人民大學等多所大學「退出」國際大學排名引發熱議。中國教育學者熊丙奇說，這和「文化自信」無關，更不是「文化脫鉤」，因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。