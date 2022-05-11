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上海新增徐匯區達到「社會面基本清零」標準

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
上海徐匯網紅景點武康大樓。記者林宸誼／攝影
上海徐匯網紅景點武康大樓。記者林宸誼／攝影

上海市衛生健康委副主任趙丹丹11日通報，上海又有一個區—徐匯區達到「社會面基本清零」標準，目前上海全市已有8個區和浦東部分街鎮社會面基本清零，這8個區分別是奉賢、金山、崇明、青浦、松江、普陀、嘉定和徐匯。

上海10日新增228例新冠肺炎本土確診病例，和1,259例本土無症狀感染者。

趙丹丹11日上午在上海市疫情防控新聞發布會指出，上海近階段開展了基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查。根據篩查結果，10日全市共劃分封控區6,303個，涉及人口數208萬；管控區1萬7,990個，涉及人口數324萬；防範區5萬56個，涉及人口數1,797萬。

趙丹丹表示，當前上海市疫情防控進入「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期和吃勁階段。全市聚焦「降新增、防反彈」工作取得一定成效，但也要清醒地看到，目前成績並不穩固，反彈風險依然存在。

他說，「我們要堅持『動態清零』總方針不動搖，落實『四應四盡』要求，圍繞『降新增、防反彈』，細化措施，找准盲點漏點，全力實現社會面清零，堅決打贏大上海保衛戰。」

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