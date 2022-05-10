抖音投資成立今日頭條新公司

偶爾買張彩券做做發財夢是許多人的日常小消遣，但真的中了大獎時你會怎麼做？一位劉姓女子買彩券中了頭獎，她直接將608萬人民幣（約新台幣2658萬元）的彩金匯給了丈夫，淡然的說「該上班就上班，繼續正常生活」。

2022-05-10 10:35