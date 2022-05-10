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抖音投資成立今日頭條新公司

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
抖音成立北京今日頭條新公司。（每日頭條）
抖音成立北京今日頭條新公司。（每日頭條）

天眼查APP顯示，北京今日頭條信息技術有限公司昨天成立，註冊資本100萬元人民幣，法定代表人為羅立新，經營範圍包含廣告設計、代理；廣告發布；廣告製作等。股權穿透顯示，該公司由抖音集團（香港）有限公司間接全資控股。

據澎湃新聞，天眼查還顯示，羅立新曾經任職南京、河南、成都、福建、四川的巨量引擎科技有限公司的執行董事兼總經理。公開資料顯示，巨量引擎是字節跳動旗下綜合的數位化營銷服務平台。

據此前相關報導，香港公司註冊處網站顯示，字節跳動（香港）有限公司已更名為抖音集團（香港）有限公司，生效時間為今年5月6日。

此外，字節跳動旗下其他數個公司也陸續更名為「抖音」。天眼查APP顯示，字節跳動有限公司更名為抖音有限公司。據中國國家企業信用信息公示系統，北京字節跳動科技有限公司更名為北京抖音信息服務有限公司。

據瞭解，抖音集團的業務主要包括字節跳動旗下的「抖音業務板塊」：去年11月，字節跳動CEO梁汝波宣布成立六個業務板塊，即抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok。

而抖音業務板塊包括抖音、今日頭條、西瓜視頻、搜索、百科及其他垂直服務業務。其中，抖音、今日頭條這兩款核心產品貢獻了大部分字節跳動大陸收入。

另據澎湃新聞和《科創板日報》報導，從香港公司註冊處網站獲取的資料看，字節跳動（香港）有限公司已更名為抖音集團（香港）有限公司，生效時間為本月6日。報導稱，抖音可能會在香港上市。

抖音 字節跳動

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