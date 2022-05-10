快訊

家長看過來！醫師整理「孩童確診可用藥」 非常時期快備起來

防疫保單理賠放寬？產險公會聲明：數位健康證明可取代診斷書

全大運游泳／台灣蝶王冠閎傳出確診 將隔離無法再戰

全球20國出現不明兒童肝炎 中國海關加強檢疫

中央社 / 台北10日電

全球20國出現不明病因的兒童急性重型肝炎病例，中國海關總署要求全國海關對來自有病例國家的入境旅客，加強檢疫查驗工作，嚴防疫情傳入。

世界衛生組織（WHO）近期表示，截至5月1日，全球有20國通報至少228起兒童感染不明病因肝炎的極可能病例，另外正在調查中的病例還有50多起。多數病例來自歐洲，但美洲、西太平洋和東南亞也傳出病例。

其中印尼衛生部表示，首都雅加達有3名兒童死於不明病因肝炎，都有發燒、黃疸、抽搐和失去意識的症狀。

據央視新聞5月9日報導，中國海關總署近日要求全國海關對來自有病例報告的國家及地區的入境旅客，加強健康申報、體溫監測、醫學巡查等檢疫查驗工作，對出現腹痛、腹瀉、嘔吐和黃疸等症狀的旅客，特別是兒童應進行醫學檢查。

對經醫學檢查，疑似患有不明病因兒童急性重型肝炎的旅客，將移交指定醫療機構進一步診治，並進行後續追蹤。

報導提醒，不明原因兒童急性重型肝炎症狀包括黃疸、嘔吐、腹瀉、腹痛等。世衛建議，徹底洗手有助減少許多常見感染的傳播。

肝炎 海關

延伸閱讀

全球爆「不明兒童肝炎」 美國研究：疑似感染腺病毒

多國爆兒童不明肝炎嚴重者要換肝 世衛調查中

相關新聞

「教育需符中國特色」 人民大學退出國際排名

在南京大學宣布學校發展和學科建設均不再使用國際排名為目標後，同屬「985大學」的中國人民大學8日證實決定退出國際大學排名...

上月考察人民大學 習近平：不能依樣畫葫蘆

中國人民大學、南京大學等多所985高校近日先後宣布退出國際大學排名。有學者讚「這是中國大學在回歸自我」，但有評論認為這是...

小題大做？南航機務人員僅說「機長再見」被內部通報

近日，網上流傳一張標題為「CZ8847航前出港情況報告」的截圖，傳中國南方航空有機務人員因為用語不規範，僅說了「機長再見...

38歲女中頭彩2600萬全匯給老公 淡定說：以後該上班就上班

偶爾買張彩券做做發財夢是許多人的日常小消遣，但真的中了大獎時你會怎麼做？一位劉姓女子買彩券中了頭獎，她直接將608萬人民幣（約新台幣2658萬元）的彩金匯給了丈夫，淡然的說「該上班就上班，繼續正常生活」。

運載大陸首個太空站裝備的天舟四號太空船 成功發射

搭載大陸天舟四號貨運太空船的長征七號遙五運載火箭，今天（10日）凌晨1時56分在中國文昌航太發射場成功發射。

兩岸婚姻家庭聯誼 歡慶母親節

5月8日恰逢母親節，「姻緣牽兩岸‧情暖母親節」暨關愛兩岸婚姻家庭交流聯誼活動在福建省漳州市龍文區舉行，15戶兩岸婚姻家庭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。