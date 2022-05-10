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發生什麼事？上海地鐵突然宣布全線停駛

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為上海市民日前在世紀大道站等待地鐵6號線列車，如今6號線也突然停駛。中新社
圖為上海市民日前在世紀大道站等待地鐵6號線列車，如今6號線也突然停駛。中新社

上海疫情防控又有新狀況？上海地鐵微博帳號10日中午12時許突然公告，「接上級通知」，自10日13時起至另有通知時止，上海地鐵6號線和16號線全線停止運營服務。至此，上海軌道交通全網絡所有線路車站均停止運營。

消息傳出後引發不少民眾抱怨：「為什麼總是突然？早上坐地鐵出去的人怎麼辦？」

上海地鐵早前就以防疫為由，宣布3月28日至3月31日，暫停上海黃浦江以東、以南範圍以內所有軌道交通車站運營，停運車站不辦理進出站及換乘業務。

4月2日至4日，上海軌道交通6號線、16號線運營時段調整為7時至20時，其他線路暫停運營。但之後隨著全市進入封控，上海20條地鐵路線就一直只剩6號和16號線仍在維持運行。

對於今天何以會突然宣布，將僅剩的兩條地鐵路線也停運，上海地鐵僅語焉不詳地表示：「接上級通知」。資訊不公開、不透明，是這次上海防疫最為人詬病的問題之一。

上海 海地 疫情

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