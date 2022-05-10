封控已久仍有陽性 上海官員：老舊小區公共空間傳染

上海封城已一個多月，各種亂象層出不斷，民眾不解已封控許久，依然每日爆幾千陽性，上海市疾控中心副主任孫曉冬表示，城區老舊小區、舊式里弄和城中村人口密度高、居住條件和衛生環境相對較差，廚衛共用或使用公共廁所等現象較為普遍，存在較多容易導致病毒傳播的風險環節。

上海昨日9日新增3014宗新冠肺炎本土個案，包括234宗確診病例和2780宗無症狀感染者，另再多6人死亡。孫曉冬在疫情防控工作新聞發布會上指出，會盯住住宅小區和公共環境兩個重點領域，加大消殺力度，又指如果管理不善不細，哪怕是極個別現象，也會影響到疫情防控的質量和效率。

對於為何封控已久仍有陽性，單日新增為何下降緩慢等問題，孫曉冬表示，當前仍然處於疫情防控的關鍵時期，昨日仍有2000多宗實際新增陽性感染者，絕大多數是在隔離管控中發現，而從地區分佈上來看，這些陽性感染者中超過90%來自於中心城區和近郊區，這些地區往往是老舊小區、舊式裡弄和城鄉結合部，包括城中村比較集中的區域。這些老舊小區、舊式里弄和城中村人口密度高、居住條件和衛生環境相對較差，廚衛共用或使用公共廁所等現象較為普遍，存在較多容易導致病毒傳播的風險環節。

他強調，如果管理不善不細，個別人存在僥倖心理逃避篩查、防控措施不到位等等原因，哪怕是極個別現象，也會影響到疫情防控的質量和效率。因此，下一階段上海要繼續嚴格落實以「四應四盡」為核心的各項防控措施，特別是以老舊小區、城中村等作為重點開展拔點攻堅工作，強化定期篩查，繼續開展環境整治，努力消除可能存在在的。

對於一棟樓出現陽性感染者，是否整棟樓居民都要集中隔離，孫曉冬表示，如果陽性感染者為嚴格靜態管理人員，即處於嚴格管理下的非流動性包括足不出戶的人員，如果其居所具有獨立廚衛條件，那麼與其共同居住生活的人員就是密接，而與其同樓層及處於其上下樓層的居民則為次密接；如果其居所不具有獨立廚衛條件，那麼除了與其共同居住生活的人員為密接之外，與其共用廚衛以及居住在同一樓層或同一村宅的日常有接觸的人員也要判為密接，而其所在樓棟/村宅的其他居民則為次密接。他稱，這只是判定的原則，具體還需要根據現場調查和風險評估的結果等進行綜合判定，絕不能搞簡單化、一刀切。

上海市衞健委副主任趙丹丹則表示，近期發現有陽性感染者是來自防範區的流動人員，為此將在防範區內開展至少2次核酸檢測，盡快消除隱患。