38歲女中頭彩2600萬全匯給老公 淡定說：以後該上班就上班
偶爾買張彩券做做發財夢是許多人的日常小消遣，但真的中了大獎時你會怎麼做？一位劉姓女子買彩券中了頭獎，她直接將608萬人民幣（約新台幣2658萬元）的彩金匯給了丈夫，淡然的說「該上班就上班，繼續正常生活」。
根據《人民網》報導，重慶一名38歲的劉姓女子，購買彩券已有4年的時間，特別偏好買「雙色球」，每期都會買，多數採取電腦選號。劉女表示，因為自己上班比較閒，沒事時就喜歡到彩券行坐一下，因投注金額並不高，多在人民幣20元（約新台幣89元）以內，把買彩券當做樂趣，中不中獎倒不是太在意。
據報導，5日下午劉女出門接兒子放學經過彩券行時，想起前一晚自己選定了一組號碼還沒買，於是馬上走進店裡，花了10元人民幣買了5注「自選+電腦選號」的雙色球。次日早上出門見客戶時，划手機店家公布了中獎號碼，劉女才發現自己中了頭獎，當下直接愣住，還擔心看錯了， 於是趕忙找了間投注站刷條碼，經過再次確定，才真的相信自己中了頭獎608萬人民幣。
最後，劉女在丈夫的陪同下去領獎，對於如何利用這筆意外之財，劉女表示，「獎金全部存到老公的卡裡，由他管，我就不問了，等有需要再拿出來使用。回去之後我們兩人還是會繼續上班，繼續正常生活」。她也說會繼續買彩券，因為買彩券已成為嗜好，希望還有好運發生。
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