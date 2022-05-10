上海「大白」破壞住戶大門 強行進入帶走密接者

上海為實現社會面清零工作，嚴格執行「掃街掃樓敲門」，多起視頻顯示「大白們」粗暴的破壞住家房門，帶走住戶畫面。

上海開始對疫情「總攻」，為確保「不漏一戶，不落一人」，全面展開「掃街、掃樓、敲門」，浦東執行入戶轉陽轉密（陽性與密接者全部轉走）工作；浦東川沙鎮的通報稱要「管人封戶，不怕得罪親朋，不怕受人非議」。

網路一段視頻顯示，七、八名「大白」（公安與城管）浩浩蕩蕩到浦東一處住戶準備將密切接觸者帶走隔離，但住戶不願開門，大白們拿來破壞工具將門破壞後直接入戶。住戶抗議說，她又不是陽性，為何要被帶走？她已經致電上海12345市民熱線，市政府稱會統一給出隔離政策，要她們先等待，你們怎麼出爾反爾，破門而入。

但大白們稱他們是執行防疫規定，有問題找上面去反映，再不配合就法辦，最後該名住戶右手被大白反扣帶走。

上海新增本土病例進一步下降，上海今早（10日）通報5月9日0時至24時，新增本土新冠肺炎確診病例234例和無症狀感染者2780例，其中156例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，78例確診病例和2775例無症狀感染者在隔離管控中發現。

另新增本土死亡病例6例。平均年齡79.5歲，最小年齡65歲，最大年齡90歲，上海這波疫情累計死亡553例。