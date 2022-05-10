陸易地扶貧搬遷 安置960萬人

一塊黢黑的風乾豬肉，顯眼地吊掛在室內過道上，散發著煙燻的肉香。從春節到清明，吳金劍一家已吃掉約25公斤臘肉。搬出偏僻的山村後，他們擺脫貧困，開始了全新的生活。

新華社報導，吳金劍是大陸眾多搬遷戶之一。4年前，吳金劍夫婦、父母和3個孩子一起，告別家鄉湖南省鳳凰縣禾庫鎮崇寨村，搬到位於鎮駐地的易地扶貧搬遷安置區一棟3層樓房裡。

2018年，當地政府在禾庫鎮駐地新建起756棟樓房，集中安置有搬遷意願的建檔立卡貧困戶。932戶4784名苗族貧困民眾，陸續從周邊4個鄉鎮搬遷到這裡。

從2015年起，大陸政府實施專項扶貧工程——易地扶貧搬遷，解決「一方水土養不好一方人」地區近1千萬貧困人口脫貧發展問題。到2020年底，全大陸累計建成集中安置區3.5萬個，960多萬人告別閉塞落後的鄉村，搬入新家園。

禾庫安置區是湖南省最大的苗族貧困民眾集中安置區。新建的樓房，黃牆青瓦、飛檐鬥拱，是苗族人喜歡的風格。附近配套建設有學校、醫院、農貿市場等，區內還建有燈光籃球場。

喬遷新居不久，吳金劍一家就喜歡上這裡。老人看病、孩子上學和交通都很方便，他的電視機維修生意也好做了許多。妻子可以隨時到距家5、600公尺處的服裝、箱包代加工點做工，但她目前更願意在家操持家務。

生計，是搬遷戶最關心的問題。安置區1953名勞動力中，有1225人常年外出務工，223人在安置區的服裝、箱包代加工點就業，230人在安置區從事保潔、保安等公益性工作。當地政府承諾，只要有意願，每戶至少保證1人就業。

當然，適應新的生活方式，對來自偏僻山村的搬遷戶來說，是不小的挑戰。他們不得不一一學習如何使用新的門鎖、窗戶、燃氣灶、水龍頭和便池等。

安置區管委會辦公室主任夏海生說，他們專門擺出實物，逐家逐戶講解如何使用這裡的一切新東西。勸導人們不要毀掉房前屋後的草坪種蔬菜，不要從樓上扔垃圾。因擔心個別住戶偷偷燒柴取暖，發生中毒事故，有時他們不得不敲門提醒。「安置區啟用快4年了，這些工作我們一直沒停下來。」

入住安置區後，吳金劍一家的臘肉由其仍在鄉下的岳母一家代為燻製。坐在寬敞明亮的客廳，36歲吳金劍點支香煙，笑著告訴記者：「在老家，住木板房，四面透風，在屋子裡燒柴沒問題。現在住樓房，保暖好，燒柴有危險，也不衛生。」