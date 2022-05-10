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兩岸婚姻家庭聯誼 歡慶母親節

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

5月8日恰逢母親節，「姻緣牽兩岸‧情暖母親節」暨關愛兩岸婚姻家庭交流聯誼活動在福建省漳州市龍文區舉行，15戶兩岸婚姻家庭歡聚一堂，共慶母親節的到來。

中新社報導，扎根漳州多年的台商陳勝裕帶著陸配和孩子參加活動。陳勝裕表示，龍文區一直很關心台胞台屬，經常組織集體活動，既讓他們生活在大陸的台胞不會感到寂寞，又能與大陸朋友打成一片。

「悠悠慈母心，惟願才如人」，陸配陶永美也帶著兩個孩子參與活動。「孩子們在母親節獻花給我，真的很感動；鮮花是孩子的一份心意，代表著對媽媽的愛。」

主辦方表示，希望通過活動的舉辦，為兩岸架起一座親情彩虹橋，關愛兩岸婚姻家庭的同時，拉近兩岸同胞心靈距離，促進兩岸融合發展。

活動現場，龍文區檢察院第三檢察部副主任張毅敏還就兩岸婚姻配偶權益保護問題，與大家進行普法交流。

近年來，龍文區檢察院在12309檢察服務中心設立「台胞台企法律服務綠色通道」，對台胞台企反映訴求推行一對一全程跟蹤機制，做到件件有落實、事事有回音，為台胞提供貼心的檢察服務。

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