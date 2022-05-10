去年出生118萬多人 廣東奪冠

截至5月6日，中國大陸除吉林外，已有30個省分公布了2021年人口數據。據統計，從出生人口來看，廣東省位居第一。

中通社報導，大陸國家統計局數據顯示，2021年末全大陸人口14億1260萬人，比上年末僅增加48萬人。

不少省分的常住人口已經出現了負增長。黑龍江、河北、甘肅、內蒙古、北京、貴州、陝西、山西、江西等地常住人口有所減少。

從人口自然增長率來看，至少已有10個省分的人口自然增長率為負值，包括黑龍江、遼寧、重慶、內蒙古、湖南、湖北、上海、江蘇、河北和山西。

多個省分的自然增長率是多年來首次轉負。其中，江蘇省人口自然增長率為-1.12‰，這是自1949年以來，江蘇年度人口自然增長率首次轉負。

根據大陸第七次人口普查數據，東北人口10年減少1101萬人，其中，黑龍江減少了646萬多人，是流失人口最多的省份。遼寧60歲及以上人口比重為25.72%，為全大陸最高。

數據顯示，廣東2021年末全省常住人口1億2684萬人，比上年末增加60萬人。全年出生人口118.31萬人，自然增長人口57.19萬人。

廣東也是全年出生人口唯一在百萬人以上的地區。另外兩個人口大省，山東去年出生人口75.04萬人，河南為79.3萬人。

從常住人口的增量來看，占據第一的並不是出生人口最多的廣東，而是浙江。數據顯示，浙江2021年末全省常住人口為6540萬人，增加72萬人，這超過了廣東的60萬人的增量。