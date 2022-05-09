快訊

斯里蘭卡深陷經濟危機「外匯存底近乎枯竭」 總理黯然下台

新竹家犬遭少年持獵槍「行刑式槍決」 飼主急送醫仍救不回崩潰

河北美女洗髮後未吹乾即騎車慘面癱 醫生籲2徵狀即求醫

香港01 / 布萊恩
醫生建議日常生活要避免冷熱刺激，例如不要在洗頭後騎車。示意圖／ingimage
醫生建議日常生活要避免冷熱刺激，例如不要在洗頭後騎車。示意圖／ingimage

洗頭後記緊要吹乾頭髮，否則可能有嚴重後果！大陸1名31歲漂亮女子近日因趕着上班，洗頭後沒有吹乾頭髮便出門騎車上班，結果突然嘴歪眼斜、右眼無法閉合，求醫發現原來患上「特發性面癱」。醫生慨嘆「原來是非常漂亮的小姑娘，現在整個右面部肌肉癱瘓，不能皺眉毛，眼睛也閉不上」，又提醒市民夏季較易出現面癱病例，提醒不要在洗頭後駕車，運動後亦不要對着冷氣機直吹等，又提醒若有面部麻木或耳朵周圍疼痛等微狀，就要立即就醫。

綜合大陸傳媒報道，河北衡水31歲漂亮女子近日因為趕着上班，洗頭後沒有吹乾頭髮便騎車上班。當晚女子已感到右邊臉部有些麻木，需要睜着眼睛睡覺，翌日右眼更有點閉不上，喝水時候嘴也會漏水，直到第3天終於難忍症狀到醫院求診。醫生檢查後發現女子患上特發性面癱，主因是洗頭後沒有吹乾就騎車上班，沿途受風吹，「原來是非常漂亮的小姑娘，現在整個右面部肌肉癱瘓，不能皺眉毛，眼睛也閉不上」。

幸好經過大約10天治療，女子面癱徵狀已大部份減退。事件引來微博網民熱議，直呼「太可怕了！」、「太恐怖了吧…」，認為以後不可以因省事而不吹乾頭髮，「只知道不吹乾頭髮睡覺容易頭疼，竟然還能導致面癱呢」、「一定要吹乾頭髮，可不能圖省事」、「幸好我都吹乾才出門」、「我洗完頭都是等它自己乾的…」。

2大徵狀要立即求醫

醫生指出，夏季的面癱發病率較高，每年每10萬人中就有13至53個人有突發性面癱，治療黃金期是3天內，提醒若有面部麻木或耳朵周圍疼痛情況，應立即求醫。醫生又說，夏季人體容易出汗，毛孔處於擴張狀態，長時間吹風血管劇烈收縮，久而久之會導致面神經局部腫脹受壓，引起面神經麻痹，建議日常生活要避免冷熱刺激，例如不要在洗頭後騎車，運動後不要對着冷氣機直吹等。

延伸閱讀：

跳網紅毽子操-24歲女卵巢黃體破裂出血險死-醫生-3類人不宜跳

兒童常笑竟是罕見病-5歲女狂笑求醫驚揭生巨型腦瘤-注意3大症狀

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

反映中國教育自主性？ 中國人民大學退出國際排名

官媒報導，多名權威消息來源、知情者及1名校方高層今天證實，中國人民大學領導層已達成共識，決定退出國際大學排名。1名知情者...

上海活人被裝屍袋 開死亡診斷書醫師無看診能力

上海新長征福利院此前發生將活生生的老人放入屍袋，險些被火化事件。中國媒體報導，為該老人開具死亡診斷書的醫師，之前是在農村...

河北美女洗髮後未吹乾即騎車慘面癱 醫生籲2徵狀即求醫

洗頭後記緊要吹乾頭髮，否則可能有嚴重後果！大陸1名31歲漂亮女子近日因趕着上班，洗頭後沒有吹乾頭髮便出門騎車上班，結果突然嘴歪眼斜、右眼無法閉合，求醫發現原來患上「特發性面癱」。醫生慨嘆「原來是非常漂亮的小姑娘，現在整個右面部肌肉癱瘓，不能皺眉毛，眼睛也閉不上」，又提醒市民夏季較易出現面癱病例，提醒不要在洗頭後駕車，運動後亦不要對着冷氣機直吹等，又提醒若有面部麻木或耳朵周圍疼痛等微狀，就要立即就醫。

大陸藝人秦怡百歲過世 蔣介石蔣經國都看過她的戲

大陸知名老牌藝人秦怡過世，享耆壽100歲，秦怡被周恩來稱為「新中國最美的女性」，她在重慶飾演「清宮秘史」珍妃的舞台劇時，...

劉畊宏毽子操熱潮 為何會成為大陸疫情間的希望？

在疫情封控的苦悶中，劉畊宏的健身視頻在兩岸引發熱潮，同時也帶動相關產業發展，比如抖音成為最大的直播流量受益者；此外，打造網紅品牌的MCN機構也成為焦點，當然還有隨之而來「劉畊宏概念股」產業，包括健身產業及其相關產品等。劉畊宏的炫風因疫情強化，隨著疫情防控導致經濟停滯，劉畊宏或許成為在此背景下一個收穫豐厚利潤的案例。

比亞迪爆汙染？ 疑致多名兒童流鼻血 長沙民眾拉橫幅堵門

中國汽車巨頭比亞迪長沙工廠又出包。綜合媒體報導，位於湖南長沙雨花區工業園的比亞迪工廠，近日疑似因汙染問題，遭百位當地居民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。