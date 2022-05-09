河北美女洗髮後未吹乾即騎車慘面癱 醫生籲2徵狀即求醫

洗頭後記緊要吹乾頭髮，否則可能有嚴重後果！大陸1名31歲漂亮女子近日因趕着上班，洗頭後沒有吹乾頭髮便出門騎車上班，結果突然嘴歪眼斜、右眼無法閉合，求醫發現原來患上「特發性面癱」。醫生慨嘆「原來是非常漂亮的小姑娘，現在整個右面部肌肉癱瘓，不能皺眉毛，眼睛也閉不上」，又提醒市民夏季較易出現面癱病例，提醒不要在洗頭後駕車，運動後亦不要對着冷氣機直吹等，又提醒若有面部麻木或耳朵周圍疼痛等微狀，就要立即就醫。

綜合大陸傳媒報道，河北衡水31歲漂亮女子近日因為趕着上班，洗頭後沒有吹乾頭髮便騎車上班。當晚女子已感到右邊臉部有些麻木，需要睜着眼睛睡覺，翌日右眼更有點閉不上，喝水時候嘴也會漏水，直到第3天終於難忍症狀到醫院求診。醫生檢查後發現女子患上特發性面癱，主因是洗頭後沒有吹乾就騎車上班，沿途受風吹，「原來是非常漂亮的小姑娘，現在整個右面部肌肉癱瘓，不能皺眉毛，眼睛也閉不上」。

幸好經過大約10天治療，女子面癱徵狀已大部份減退。事件引來微博網民熱議，直呼「太可怕了！」、「太恐怖了吧…」，認為以後不可以因省事而不吹乾頭髮，「只知道不吹乾頭髮睡覺容易頭疼，竟然還能導致面癱呢」、「一定要吹乾頭髮，可不能圖省事」、「幸好我都吹乾才出門」、「我洗完頭都是等它自己乾的…」。

2大徵狀要立即求醫

醫生指出，夏季的面癱發病率較高，每年每10萬人中就有13至53個人有突發性面癱，治療黃金期是3天內，提醒若有面部麻木或耳朵周圍疼痛情況，應立即求醫。醫生又說，夏季人體容易出汗，毛孔處於擴張狀態，長時間吹風血管劇烈收縮，久而久之會導致面神經局部腫脹受壓，引起面神經麻痹，建議日常生活要避免冷熱刺激，例如不要在洗頭後騎車，運動後不要對着冷氣機直吹等。

延伸閱讀：

跳網紅毽子操-24歲女卵巢黃體破裂出血險死-醫生-3類人不宜跳

兒童常笑竟是罕見病-5歲女狂笑求醫驚揭生巨型腦瘤-注意3大症狀

文章授權轉載自《香港01》