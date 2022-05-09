上海活人被裝屍袋 開死亡診斷書醫師無看診能力

上海新長征福利院此前發生將活生生的老人放入屍袋，險些被火化事件。中國媒體報導，為該老人開具死亡診斷書的醫師，之前是在農村診所行醫，主要是幫病人配藥等，沒有臨床看病能力。

上海市普陀區的新長征福利院（養老院）把還有呼吸的老人裝進屍袋，準備送往殯儀館火化，幸好被殯儀館人員發現「屍體」竟然在動，才救回老人一命。

財新網今天的報導還原這起事件發生經過，指出這位險死的老人今年75歲，沒有子女，一直由妹妹王小梅（化名）照顧。

一年多前，王小梅因年事已高及力不從心，將姐姐送入新長征福利院。

1日早上6時許，王小梅接獲福利院來電，指姐姐「去世」了。她和丈夫趕到福利院，拿到姐姐的死亡診斷書，按工作人員指示到附近的社區醫院開具死亡證。

王小梅稱，在開死亡證時，社區醫院只問了一些簡單問題。

殯儀館職員下午4時30到福利院，準備將「遺體」運往殯儀館火化，期間發現「遺體」似乎動了一下，福利院工作人員將屍袋打開進一步確認，發現老人真的還活著，之後將老人送回福利院。

王小梅當時非常憤怒，馬上報警。社區片警趕到後，進入福利院確認王小梅的姐姐還活著，並拍攝了影片。「眼睛睜得很大，還在眨眼」。王小梅描述，影片中的姐姐精神狀況還不錯。

王小梅說，「如果不是殯儀館工作人員高度的責任心，一個活人就這樣被燒掉了。簡直是荒唐！」。

事發後普陀區衛健委根據中國「醫師法」規定，吊銷涉事醫師田曉英的執業證，並由公安機關立案調查。

一名上海衛生系統人士對新長征福利院直接出具死亡診斷書的做法十分不理解。他向財新網表示，醫生判定患者死亡有一定標準，必須在生命體徵上沒有呼吸和脈搏、瞳孔放大及心電圖變成直線；如果家屬在場也需家屬確認死亡，家屬不在場，需有搶救半小時以上的記錄。

他又指，即便養老機構有醫務室，但很多都沒有專業設備進行搶救；發現老人病危後一般是立即召救護車送院，疫情期間雖然救護車到達時間會遲些，但這個流程還是可以繼續執行，不理解醫生為何會直接診斷老人死亡。

據多名新長征福利院員工表示，這名醫師田曉英雖然擁有醫師執業證，但她之前是在農村診所行醫，並不具備臨床診斷能力，「她之前主要就是幫病人配藥、掛水，看病是沒有這個能力的」。

報導指出，成立於1983年新長征福利院原屬普陀區民政局管理的公辦福利院。1998年，這所福利院還被納入上海市政府「實事工程」，總投資人民幣1000萬元。2017年，在養老院「公建民營」風潮下，新長征福利院被劉柱和劉穎驊父子承包。

據新長征福利院員工透露，疫情前福利院共有150多名老人，另有20多名護工、1名護士和1名醫生。3月1日上海普陀區暴發首例疫情當天，新長征福利院即進入封閉式管理，禁止家屬探視。

新長征福利院在4月8日出現首名老人確診COVID-19，之後多名老人和護工受感染，包括王小梅的姐姐。

報導指出，新長征福利院在擴張養老院版圖的同時，為降低成本，服務品質下降。