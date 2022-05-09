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上海黃浦設寵物方艙 解決轉運居民牽掛

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
一隻5歲的拉布拉多，是上海寵物方艙的第一位「客人」。中新社
一隻5歲的拉布拉多，是上海寵物方艙的第一位「客人」。中新社

上海目前正轉運不少陽性感染者、密接居民，其中不少人家裡養有寵物，留下的寵物是他們心中最大的牽掛，黃浦區老西門街道設立全市首個動物方艙，安排專業寵物醫院的志願者，收留這些無人照顧的「毛孩子」，讓居民們無後顧之憂。

上觀新聞報導，一隻5歲的拉布拉多，是寵物方艙的第一位「客人」，芭芭拉寵物店老闆翟江表示，狗狗的主人居住在夢花街上，先前在核酸檢測中檢測出陽性，目前已被轉運至方艙醫院治療，前兩天狗狗一直寄養在居委會，醫院建成後移來這裡，一天兩次餵食餵水，閒暇時陪牠玩耍，時刻注意牠的情緒。

翟江指出，最近一段時間，看到不少由於居民轉運而無人照顧的寵物十分心疼，而對「毛孩子」的牽掛，也是不少居民不肯配合轉運的主要原因之一。

在街道與他商量建立動物方艙之後，他一口就答應下來，無償照顧這些小動物，讓居民能夠解除後顧之憂，安心轉運隔離。

整個動物方艙共有兩間房間，一間大的可以安置40隻狗，一間小的可以安置10隻貓。

除照顧寵物外，整間醫院也嚴格按照防疫規定，每天定時用紫外線進行環境消毒，每只進來的狗也會使用寵物消毒液進行消毒清潔，並靜置一段時間後放入專門的籠子。

除此之外，翟江還在方艙門口搭建了一個帳篷，會有動物志願者全天候進行值守，查看寵物的身體情況。

目前由於條件有限，動物方艙只能接受老西門轄區轉運居民的寵物。

上海黃浦區老西門街道設立全市首個動物方艙。中新社
上海黃浦區老西門街道設立全市首個動物方艙。中新社

寵物 狗狗 紫外線

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