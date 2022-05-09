西藏發現大陸樹王 高76.8米 但仍比台灣樹王矮2米

西藏自治區墨脫縣境內的背崩鄉格林村日前發現到一棵高達76.8公尺的不丹松，刷新了此前中國最高樹的紀錄，是目前大陸已知最高的一棵樹。

人民日報客戶端報導，今年4月，墨脫縣林業和草原局委託北京大學教授及多個生態保育中心組成聯合調查隊，對墨脫境內的不丹松進行調查。聯合調查隊採用無人機鐳射雷達系統進行大範圍測繪，發現11棵潛在高於70公尺的巨樹。隨後調查團隊攜帶背包鐳射雷達進入森林腹地，對11棵巨樹進行精細測繪。

經過為期10天的實地考察、數據採集與處理工作，最終發現了高達76.8公尺的不丹松巨樹，刷新了此前位於雲南高黎貢山的72公尺禿杉樹王的紀錄，是目前中國大陸已知的最高的一棵樹，成為名副其實的新樹王。

研究團隊建議將此棵最高不丹松大樹取名為「辛達布」，本地門巴族語意為「神樹」。研究人員在「辛達布」樹身上，發現了節莖石仙桃、耳唇蘭、眼斑貝母蘭、匍莖卷瓣蘭、墨脫越橘、小尖葉越橘、中型樹蘿蔔等多種附生保護植物與墨脫特有植物，進一步證實「辛達布」所在的墨脫及雅魯藏布江大峽谷區域具有極高保護價值與文化意義。

研究團隊獲取了最高樹的精細三D點雲數據，並採用無人機獲取照片拼接成巨樹等身照。測量團隊還採用無人機懸吊測繩以及捲尺測量等方法，進行了高度和胸徑驗證，記錄了詳細數據。

不丹松是一種僅分佈於東喜馬拉雅地區的狹域分佈樹種，其主要分佈範圍為海拔1400公尺至2500公尺的山地雨林與亞熱帶氣候區。

此次調查中研究團隊在背崩鄉格林村共發現8棵高度在70公尺以上的巨樹，高度從70.2公尺到76.8公尺，是目前大陸經過精準測量發現的巨樹分佈最多的區域，體現雅魯藏布大峽谷區域森林生態系統的原真性。