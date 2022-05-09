主題為「海聚湘江、智造未來」的第9屆海歸論壇7日在長沙啟動。

中新社報導，創業大賽是每屆海歸論壇重頭戲，同步開啟湖南省留學人員創業啟動支持計畫項目選拔大賽，今年特別設置創業組和創意組兩個賽道。

創業組主要擁有自主知識產權、技術創新性強，具有較強市場潛力已投入運營的企業。創意組主要面向具有創新能力和高成長能力，且計畫賽後在湖南省册成立企業的項目。

大賽5月持續到9月，分為初賽、複賽、決賽三階段。獲獎項目可獲得湖南省多個留創園入駐優惠政策扶持及多重平台推介。

本屆海歸論壇主體活動9月舉行，其間舉辦開放興湘海歸談、青年海歸話發展、海歸人才洽談會、創業大賽決賽、專場推介等活動，發揮「僑」「海」優勢，為湖南經濟社會高質量發展貢獻力量。

「今年的海歸論壇不論時間跨度還是形式內容都比往年更加豐富多彩。」致公黨湖南省委會副主委劉丹軍介紹，除主體活動外，本屆海歸論壇還將開展「海歸人才瀟湘行」活動，旨在通過實地走訪考察，展現湖南最新創業就業環境與人才扶持政策；聯合湖南省內大型企事業單位「揭榜掛帥」，向海內外人才徵集企業急需解決的發展方案等。

為克服疫情影響，組委會通過海歸論壇公眾號開展「線上雲聘」，隨時隨地提供線上洽談對接。