三星堆博物館 MR重構古蜀元宇宙

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
戴著MR眼鏡參觀三星堆博物館，彷彿穿越到3000多年前，沉浸體驗古蜀文明。圖／本報四川德陽傳真
戴著MR眼鏡參觀三星堆博物館，彷彿穿越到3000多年前，沉浸體驗古蜀文明。圖／本報四川德陽傳真

五一長假期間，位於四川德陽廣漢市的三星堆博物館又火了一把。全球文博領域首部MR導覽電影《古蜀幻地第一章－青銅神樹》在這裡「首映」，一經推出便大受歡迎，走紅網路。

戴著MR眼鏡參觀三星堆博物館，你會發現神秘迷人的文物竟然「活」了起來，既能看到現實中的青銅神樹展品，也能看到一群古人圍著神樹在祈禱，天上還有三足金烏環繞神樹飛翔，讓人彷彿穿越到了3000多年前，沉浸式體驗了古蜀人祭祀的全過程。

MR全稱Mixed Reality，即混合現實技術，是虛擬實境技術進一步發展；通過在虛擬環境中引入現實場景資訊，在虛擬世界、現實世界和用戶之間，搭起一座交互回饋資訊的橋梁，從而增強用戶體驗的真實感。3月，大陸50家博物館、高校的60位館長、學者聯名發布《關於博物館積極參與建構元宇宙的倡議》後，三星堆博物館成為大陸首批積極構建元宇宙的博物館，成功搭建起大陸文博「元宇宙」的第一塊「積木」。

據悉，目前推出的《古蜀幻地第一章－青銅神樹》，只是三星堆文博數位文創系列MR電影的序章，未來還將有更多精彩炫酷的內容陸續呈現。

博物館 電影 文創

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