武漢台胞歡樂立夏 傾聽法律宣講

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
台胞們在「一心回鄉」農場，玩起變裝秀，感受立夏節氣中大自然的魅力。圖／本報湖北武漢傳真
台胞們在「一心回鄉」農場，玩起變裝秀，感受立夏節氣中大自然的魅力。圖／本報湖北武漢傳真

5月5日，時至農曆四月初五，是二十四節氣中的第七個節氣立夏之日。在武漢的台胞、台商和涉台婚姻人員代表40餘人，來到武漢市黃陂區「一心回鄉」生態農業基地，舉行「歡樂立夏·法律常識公益宣講」活動。

上午，公益法律宣講準時開場。武漢市台資企業律師顧問團成員陳乾坤律師，分別就企業合約法律風險防範與補救、兩岸婚姻法兩個專題進行講解，與會台胞就自己關心的合約履行過程中如何避免風險、合約糾紛、兩岸婚姻法判決的承認等問題提問，陳乾坤一一詳細解答。

課程後，與會台胞表示普法宣講，為在武漢台胞工作生活，提供了很大的助益，希望通過更多的活動，了解大陸的法律法規，規避投資風險，提高企業經營管理水準。「大陸女婿」陳啟豪，2015年來到武漢，目前從事金融相關工作，經常涉及到合約簽訂方面的問題。他表示，這次法律宣講，讓他更加了解大陸的合約法，並對如何在簽訂合約時敲定細節、規避風險，受益良多。

下午。台胞們走進「一心回鄉」農場參觀，實地感受立夏節氣中大自然的魅力。傳統知識講述環節，二十四節氣、立夏節氣的由來、意義，體驗了「鬥蛋」、「飲茶」等立夏習俗及其中的美好寓意，台胞們還觀看了傳統武術八卦掌表演，參加牡丹蠟燭DIY、漢服換裝等傳統文化體驗。

立夏 武漢 婚姻

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