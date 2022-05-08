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廣西發現長300公尺、60多層樓深的天坑

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
廣西樂業新發現的天坑。（中新網）
廣西樂業新發現的天坑。（中新網）

廣西百色市樂業縣被發現1個東西方向長306米，南北方向寬150米，最大深度192米的「天坑」。「天坑」底部保存著完好的原始森林系統，無論是「天坑」演化過程各項證據，還是「天坑」形成之後的獨特生態系統，都具有很高的科學價值和科普價值。” 　　

中新社報導，中國地質調查局岩溶地質研究所高級工程師張遠海表示，經過無人機攝影測量，天坑坑口呈扁橢圓形，容積超過500萬立方米，達到「天坑」標準。至此，「世界天坑之都」樂業縣的天坑增至30個。

這處新發現的天坑位於樂業縣邏西鄉平峨村隴坳屯附近。由中國地質調查局岩溶地質研究所、廣西702洞穴探險隊、樂業飛貓探險隊組成的科考探險隊於6日前往坑口，沿著懸崖峭壁垂降百米，攀爬數小時後踏足坑底。

廣西702洞穴探險隊隊長陳立新說，探險隊員下降至天坑底部，在層叠複雜的巨石下坡緩慢移動，穿越藤蔓交織的濃密地下森林，最終到達天坑底部最低點。朝著天坑頂部集中生長的古樹接近40米高，密集的陰生植物快沒過肩膀。

張遠海說，天坑洞壁保留3個大型洞口，推測是天坑演化早期的洞穴遺跡，天坑底部保存著完好的原始森林系統，掩藏其中的是大量崩塌塊石。

樂業縣屬於中國南方喀斯特典型的岩溶區，是世界最大天坑群—大石圍天坑群所在地，此前已發現天坑29個，被譽為「世界天坑之都」。

廣西樂業的天坑群已達30個。圖為大石圍的天坑。（馬蜂窩）
廣西樂業的天坑群已達30個。圖為大石圍的天坑。（馬蜂窩）
調查人員從洞口垂降探測天坑底部。（網易）
調查人員從洞口垂降探測天坑底部。（網易）

天坑 崩塌

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