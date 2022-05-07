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5000年前良渚人的「肉欲」 考古結果：最愛豬肉、鹿肉

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
良渚文化多處遺址由於土壤環境問題，難以保存動物骨骼，僅有鐘家港等少數遺址因為特殊環境才得以保存，圖為良渚文化鐘家港遺址考古現場。（新華社）
良渚文化多處遺址由於土壤環境問題，難以保存動物骨骼，僅有鐘家港等少數遺址因為特殊環境才得以保存，圖為良渚文化鐘家港遺址考古現場。（新華社）

良渚文化距今約5000餘年，是長江下游重要的稻作文明，當時頂尖工藝創作的玉琮也被故宮列為國寶，但以往農耕文化較少被注意到肉食的問題，而今考古結果顯示，良渚人最愛的是豬肉，其次是鹿肉。

據新華社報導，浙江省文物考古研究所的動物考古專家宋姝指出，良渚人應該「吃豬肉最多，其次是鹿肉」，從良渚古城遺址裏出土的哺乳動物骨骼中發現，豬骨約占80%，鹿骨約占10%。

宋姝指出，由於南方地區潮濕炎熱，很多地方是酸性土壤、具腐蝕性，因此動物骨骼很難保存，環太湖地區雖然已發現近千處良渚文化遺址，但出土過動物遺存的遺址僅有30余處，鐘家港則是良渚古城內唯一保有動物遺存的遺址。

鐘家港能夠保存動物遺存，是因為當時先民是在水澤上堆墩營建良渚古城，堆墩之間的水面逐漸形成河道，之後先民直接把生活垃圾倒在河裡，動物骨骼沉入水底，在含水厭氧的環境中保存了下來。

綜合出土動物骨骼等各方面因素，宋姝判斷良渚人當時就已經在飼養家豬，且出土的豬骨顯示，良渚遺址裏的豬也就活到1至2歲，這時的豬隻已不會長大，因此人們選擇在這時殺豬是最經濟的。

而在野生動物當中，鹿的骨骼是最多的，目前已經發現了麋鹿、水鹿、梅花鹿、獐和麂這5種鹿科動物的骨骼。良渚人除了吃鹿肉，還喜歡鹿角和鹿骨，加工成骨錐、骨簪等骨制品。家畜與野生動物骨骼並存，也表示，良渚文化形成具有鮮明地域特色的養殖業文化，即一方面飼養家畜，一方面通過狩獵和捕撈來獲得野生肉食。

此外，研究團隊還發現虎骨、鱷魚的骨板、以及鯊魚牙齒，尤其是鯊魚齒「可能是從外地進貢到周圍只有淡水的良渚古城」。

遺址 考古 鯊魚

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