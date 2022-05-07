Omicron BA.2將造成未接種疫苗老年人高重症和死亡

由復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏等人最新發表的研究指出，截至5月4日，上海在這波疫情503例新冠死亡病例中，僅25名患者接種至少一劑新冠疫苗，死亡患者疫苗接種率4.97%。報告稱，如不採取嚴格的公共衛生措施，以及對疫情嚴重地區實行封控，那麽在沒有接種疫苗的老年人中的重症病例和死亡人數可能會很高。

復旦大學附屬華山醫院感染科微信公眾號《華山感染》7日發布張文宏等人發表在《刺胳針》（The Lancet）的最新研究報告。報告指出，今年2月下旬，上海出現了一輪本土新冠病毒感染疫情。截至5月4日，上海累計有60萬1,942例新冠病毒感染者，其中54萬7,056例為無症狀感染者，累計死亡503例。

對來自本輪疫情期間129名患者的新冠病毒基因組系統進化特徵與全球流感共享數據庫（GISAID）中的數據相互關係進行比較，顯示上海新發感染的病毒基因組都屬於新冠病毒BA.2.2亞系。

報告稱，BA.2是新冠病毒Omicron變異株的亞株。BA.2已發現有多個亞系，且這些亞系顯示出不同的地域分布模式。BA2.2僅代表全球BA.2的一個小亞系，該亞系的病毒序列已在香港、英國和澳洲被檢測到。

報告指出，評估BA2.2亞系各種突變對新冠嚴重程度的潛在風險，沒有發現這些突變在重症與輕症病例間的分布存在顯著差異，提示在臨床上觀察到的疾病嚴重程度可能主要歸因於患者的合併症。

台灣疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前曾表示，台灣這波疫情目前抽驗的結果顯示，染疫者的基因都是Omicron的BA.2變異，少數為BA.1。

張文宏等人的研究報告指出，儘管Omicron BA.2亞系的毒性較弱，但未接種疫苗的人，尤其是老年人，在感染後進展為重症病例或出現死亡的可能性仍較高，這已在香港的疫情中得到證實。

根據香港衛生署報告，截至5月4日，香港第五波疫情期間119萬2,765名新冠病例中有9,115例死亡（粗病死率為0.76%），而60歲以上人群（該年齡段約19.30%的人未接種疫苗）的粗病死率則為2.70%。

相比之下，紐西蘭60歲以上人群中只有2%沒有接種疫苗，這與其低至0.07%的新冠疫情粗病死率呈高度相關。

上海擁有2,500萬人口，總體疫苗接種覆蓋率超過90%。但老年人的疫苗接種覆蓋率仍然較低——在580萬60歲以上的人群中，接種疫苗的比例為62%，且只有38%接種了疫苗加強針。

報告指出，因此，上海對疫情嚴格而全面的控制策略實際上是為了減少感染人數，為重症新冠病例提供早期診斷和充分治療，從而將病死率降至最低，並為疫苗的全面接種贏得時間。

報告稱，上海目前Rt值已從疫情開始時的9.5降至5月1日的0.67，「上海人民正在迎接走出此輪疫情的曙光」。「幸運的是，除了現有的疫苗和異源疫苗接種策略外，一些專門針對Omicron變異株的新疫苗，包括mRNA疫苗、滅活疫苗、重組蛋白亞單位疫苗等也已獲批在中國進行臨床試驗，並將很快可供應急使用」。

報告提出，下一個挑戰將是如何加強衛生工作者和公眾的溝通，使民眾克服對疫苗的「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy），讓所有人、特別是老年人和脆弱人群都能獲得疫苗接種服務。