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澳門兩裸女倒斃酒店房間財物盡失 疑被浴袍腰帶勒斃
澳門發生恐怖雙屍命案，今（7日）零時55分，路氹美獅美高梅酒店一房間揭發兩具女性屍體，司警封鎖現場調查，證實兩具女屍全身赤裸，仰臥房間窗邊地上，頸項有明顯勒痕，死因有可疑。
調查後相信兩死者被人浴袍腰帶勒斃，其中一具屍體右臂有擦傷傷痕，由於現場沒打鬥痕跡，兩死者亦沒明顯反抗跡象，司警正追查兩死者遇害前狀況，是否曾被人灌醉或已昏迷，而兇徒殺人後曾清理現場痕跡，企圖抹去線索，兩死者的證件及財物全失，身份未明，司警正翻查酒店閉路電視，追查兇徒身份。
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文章授權轉載自《香港01》
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