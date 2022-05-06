重慶出現「鞦韆廁所」 網友：設計師腦子在想什麼？

重慶某處景區本月3日推出一座「鞦韆廁所」，隨即引發網友熱議。根據網友拍攝的視頻和相片，這座蹲式公廁上方吊了個鞦韆，鞦韆座板上有個大洞。影像曝光後，網友紛紛質疑設計師到底在想什麼？有網友說，「用這個上廁所，那不甩得到處都是啊……」

由於網路一面倒的負評，青島廣電旗下新媒體《點時新聞》報導，這座「鞦韆廁所」已於5日拆除。設計師受訪時稱，因景區需要新增公共廁所，為符合娛樂文創性，考慮使用登高、鏡像、海洋及鞦韆等創意思路。當時只是想到趣味性，考慮不周。面對網友的質疑與建議，已連夜拆除「鞦韆廁所」。

有網友回應：「拉個屎都要趣味性？」