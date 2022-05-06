台青長沙搞文創 喚醒歷史記憶

長沙城北的一個文創工作室裡，台灣青年戴翎怡在向客戶講述其團隊設計的文旅地圖、郵票等文創產品。今年44歲的戴翎怡從小在台北長大，曾長期在海外求學、生活。對中國文化的濃厚興趣，希望將文創產業發展成自己的事業。

中新社報導，2014年，戴翎怡到長沙探望一位父親的老友，偶然看到3棟民國時期的廢棄舊宅，這引起了她的強烈興趣。經當地文化部門許可並與房主協商，在湖南大學古建築保護專家指導下，戴翎怡與父親老友耗時一年零8個月，將舊宅改造成後來的網紅民宿—馬義順捌玖。

「我們還原了這幾棟建築的原始風貌，在此基礎上再做一些文創設計，讓入住遊客一進來就能感受到當時的人是怎麼生活的。」戴翎怡說，消費者感受到這種厚重的歷史感，從而獲得美好的文化體驗。

然而，疫情的來臨，使得這家原本生意火爆的民宿入住率直線下降，外地遊客銳減。但戴翎怡卻樂觀視之，並認為這是行業洗牌的一次良機。

為了將文創事業發展壯大，戴翎怡成立了自己的文化傳播公司，經營品牌搭建、文創設計、空間活化、城市及老街區更新等業務。

「這一份手繪文旅地圖囊括了長沙5座地標古建築，我們帶著客戶一處處步行去實地參觀體驗，並送給他們特製的印章，用於在地圖上加蓋。」戴翎怡認為，這種文化旅遊特別有意義，可以讓更多民眾特別是年輕人瞭解長沙歷史，提升文化的自信。

目前，長沙正在進行城市更新，戴翎怡擬參與其中部分文創設計。在她看來，城市的老舊社區、小區更新，要通過對歷史資源的保護和修繕促進城市文脈的延續。「老舊社區是一個時代的產物，城市更新的目標要讓它的生活設施、商業配套變得齊全，更加具備宜居的屬性，增添更多青春的煙火氣。」

到長沙創業7年，戴翎怡感受到這座文創之城的魅力。她認為，長沙有好的創業土壤，試錯成本低，包容度高，尤其是文創產業發展迅速，非常適合包括台灣青年在內的有想法的年輕人嘗試。「我會一直留在長沙，探索這座城市的歷史血脈和文化基因。」