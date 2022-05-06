五四獎章得主 賴彥君：願做兩岸橋梁

2022年「湖北青年五四獎章」評選結果4日在武漢揭曉，來自台灣的中南財經政法大學教師賴彥君喜獲嘉獎。大學老師、律師、公益普法志願者…這一位「90後」女孩身兼多重的身分，努力搭建兩岸溝通的橋梁。

新華社報導，賴彥君是湖北省歷年來第5位獲此獎章的台灣青年。賴彥君說，「非常榮幸能獲得這一獎章，這是對我在法學教育、法律服務及兩岸交流方面工作的極大肯定。」

2009年，賴彥君到武漢之後，在武漢大學法學院先後取得法學學士、碩士及博士學位，而後擔任中南財經政法大學法學院講師、湖北珞珈律師事務所派駐武漢大學法律援助中心的法援團隊成員。

「台生在大陸高校，不僅能學習專業知識，還能和來自五湖四海的同學交流。」賴彥君說，在武漢求學期間，特殊的成長背景使她善用獨特的視角來觀察兩岸議題，探索促進兩岸交流的新路徑。

在武漢結識的師長和朋友也使得賴彥君與這一片土地更緊密地聯結起來。「正因為有深厚的情感因素，所以我選擇留在湖北，希望用所學為社會盡一份心力。」她說。

賴彥君曾作為湖北省信訪局接待中心值班律師，為來訪者提供無償公益的法律諮詢服務與法律文書指導。同時，由於具備台灣居民律師的身分，賴彥君還為在大陸就業、創業、求學的台胞群體提供線下的公益普法服務，為他們解讀相關政策。

賴彥君說，希望自己能夠始終堅持法治信仰、恪守原則底線，承擔起台灣居民律師對兩岸法律服務工作的責任，承擔起學者言傳身教的責任。