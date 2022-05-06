陸農村供水普及率 年底達85％

大陸水利部5日披露，今年一季度，中國大陸完成農村供水工程建設投資人民幣154億元，提升429萬農村人口供水保障。年底大陸農村自來水普及率預計可達85%，規模化供水工程覆蓋農村人口比率預計達54%。

新華社報導，大陸水利部農村水利水電司副司長許德志表示，2022年，水利部門推進農村供水工程規模化建設和小型工程標準化改造，有條件的地區鼓勵實行城鄉一體化和千噸萬人供水工程建設，實現城鄉供水統籌發展，強化工程管理管護，推進農村飲水安全向農村供水保障轉變。

大陸水利部統計顯示，截至2021年底，中國大陸共建成農村供水工程827萬處，農村自來水普及率達到84%，規模化供水工程覆蓋農村人口的比率達到52%。

許德志說，中國大陸農村規模化供水程度逐年提高，規模化供水程度越高，覆蓋的小型分散供水工程數量就越多，農村供水工程總體數量會變少。

因國情、水情複雜，區域發展不平衡、不充分，目前中國大陸部分地區農村供水仍然存在薄弱環節。

今年4月，大陸水利部、財政部、國家鄉村振興局聯合印發「關於支持鞏固拓展農村供水脫貧攻堅成果的通知」，鼓勵脫貧地區充分利用鄉村振興銜接資金支持農村供水工程建設，補齊農村供水基礎設施短板。