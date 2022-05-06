疫情下旅遊 大陸五一假期瘋露營

大陸疫情爆發，多地處封控狀態，間接推動「露營」成今年大陸「五一」出遊首選。據同程旅行大數據顯示，今年大陸「五一」假期，周邊露營市場持續升溫，「露營」相關搜尋熱度月漲117%。馬蜂窩大數據也顯示，近一周「露營」相關搜尋熱度平均漲幅超過130%。

證券日報報導，近期，大陸部分地區疫情反覆，導致「五一」大陸旅遊市場承壓。大陸文化和旅遊部數據中心測算，今年「五一」假期，大陸國內旅遊出遊1.6億人次，年減30.2%，恢復至疫情前同期的66.8%；實現國內旅遊收入人民幣646.8億元，年減42.9%，恢復至疫情前同期的44%。

而這帶動了「露營」成為熱潮。北京一名資深露營愛好者王先生表示，受北京疫情影響，朝陽區和房山區的一些營地關閉，但大家出遊的熱情不減，「導致我常來的冷門露營地在五一假期出現了人山人海的情況。」

與此同時，各大OTA（線上旅遊業）平台也從供給鏈、行銷端等加大露營投入。比如自去年下半年至今，攜程平台的露營產品數量增長近10倍；「五一」假期前，飛豬便上線了包含廣深珠、川渝等多個地區的露營榜單，並聯合當地合作夥伴打造線下「飛豬營地」，數據顯示，飛豬「五一」假期露營訂單量月增長逾350%。

在「露營熱」背景下，大陸不少飯店、民宿也參與其中，打起「露營特色牌」。「五一」假期，攜程平台上帶有「露營」標籤的相關酒店、民宿訂單量較清明假期增長153%。

大陸民眾假期出遊的計畫被疫情打亂，無法跨省移動，就地露營成為熱門。同時，大陸旅遊業大受衝擊。據同花順數據顯示，今年第一季，在22家景點旅遊類上市公司中，僅有一家淨利潤為人民幣442.33萬元，其他21家均為虧損，虧損最高達人民幣1.46億元。