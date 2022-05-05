女在丈夫轎車裝定位器 侵犯隱私權被判賠償9000元

北京一名路姓女子早前在劉姓丈夫不知情的情況下，給對方常開的雪佛蘭（Chevrolet）轎車排氣管處安裝定位器，結果被丈夫指控侵犯健康權、財產權、隱私權和個人信息權，並告上法院，要求賠償精神損失費1萬元(人民幣，下同，約新台幣9,000元)。據中國裁判文書網消息，法院最終判定路女侵犯丈夫隱私權，需賠償丈夫2000元的精神損害撫慰金。

案情指，前年9月17日，路女在丈夫不知情的情況下給其名下轎車安裝了定位器。劉男表示，當日他駕車上班途中，獲妻子打電話告知其在車上安裝了定位器，更可能會爆炸。他隨即前往汽車經銷商拆除定位器，發現定位器已經沒電了。由於二人曾進行過婚姻訴訟，劉男遂認為，路女的真正目的是想探知其行蹤，進而窺探背後隱含的私生活秘密。

劉男還認為，若出現高溫情況，會導致該定位器爆炸，威脅到他和車的安全，故以其健康權、財產權、隱私權和個人信息權遭到路女侵犯為由，向海淀區法院起訴。不過路女庭審期間表示，她安裝定位器的目的是隨時知曉車輛位置，又指自己與劉感情較好，沒有矛盾和衝突，定位器會爆炸一說亦非真實。她並認為，作為夫妻，自己有權知道劉的行程信息，並強調她安裝定位器後翌日已通知了對方，客觀上並未得知車輛的位置及行程，主觀上亦無侵犯對方隱私的故意。

對此，法院認為，自然人享有隱私權，任何組織或個人不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方式侵害他人隱私權。雖然雙方是夫妻，但法律意義上卻均為相對獨立的民事主體，意味二人不可在未獲對方許可的情況下，任意實施侵犯對方私密空間的行為，刺探、獲取對方的私密信息。即使路女表示是為了隨時知曉車輛的位置，但該車為劉男日常使用，路女確認車輛位置同時亦知曉屬於其私密信息的行程信息，故已侵犯對方隱私權。同時，由於路女未提供證據證明安裝定位器的次日就通知了劉男，故法院不予採信。

最終，法院認定路女的行為已經侵犯劉的隱私權，給其精神上造成損害，理應承擔相應的民事責任，對劉要求路賠償精神損害撫慰金的訴訟請求予以支持。而一審判決後，路女不服上訴，二審仍維持原判。

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文章授權轉載自《香港01》