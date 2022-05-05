「五一」長假後第一個上班日 北京街頭湧現自行車潮

5月5日是大陸「五一」五天假期後的第一個上班日，受到北京部分地鐵站臨時封閉、百餘條公車線路停駛或繞行影響，新京報指出，5日上班尖峰時段，不少居住在廣渠門、雙井、百子灣一帶的民眾改選擇騎自行車上班。

受疫情影響，北京多條地鐵、公車線路5月4日起就採取封閉出入口、停運等措施。其中，地鐵方面涉及四惠、雙井、十里河、九龍山等60多座車站，公車方面涉及近200條線路。其中，臨時封閉出入口的地鐵換乘站仍保留站內轉乘功能。

除地鐵、公車大範圍停擺外，北京市交通委也要求網約車平台，5日起減少向全市的封控區、管控區、臨時管控區、防範區以及朝陽區朝陽路以南區域（不含朝陽路）派單，巡遊車減少進入上述區域運營。

另，根據最新規定，5日起，搭乘北京的公共交通還必須持有7日內核酸檢測陰性證明。

前述這些因素都讓騎乘自行車，再度成為北京民眾最佳的交通選擇。一名住在廣渠門外地鐵站附近的民眾就告訴新京報，「我們小區是昨天凌晨解除管控措施的，怕自行車不夠，所以就早點出門。」

共享單車業者「哈囉單車」表示，正逐步加大車輛消殺力度，在廣渠路、環路沿線等地對共享單車進行持續巡視，並不分品牌無差別消殺。