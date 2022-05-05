快訊

影／又爆虐嬰...10天大幼嬰被倒吊狠當物品甩 照顧員稱瘀青是「黃疸」

急轉彎！「快篩陽即確診」改5月12日才上路 莊人祥曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「五一」長假後第一個上班日 北京街頭湧現自行車潮

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
疫情下，共享單車成為不少北京市民的交通選擇。（取自《新京報》）
疫情下，共享單車成為不少北京市民的交通選擇。（取自《新京報》）

5月5日是大陸「五一」五天假期後的第一個上班日，受到北京部分地鐵站臨時封閉、百餘條公車線路停駛或繞行影響，新京報指出，5日上班尖峰時段，不少居住在廣渠門、雙井、百子灣一帶的民眾改選擇騎自行車上班。

受疫情影響，北京多條地鐵、公車線路5月4日起就採取封閉出入口、停運等措施。其中，地鐵方面涉及四惠、雙井、十里河、九龍山等60多座車站，公車方面涉及近200條線路。其中，臨時封閉出入口的地鐵換乘站仍保留站內轉乘功能。

除地鐵、公車大範圍停擺外，北京市交通委也要求網約車平台，5日起減少向全市的封控區、管控區、臨時管控區、防範區以及朝陽區朝陽路以南區域（不含朝陽路）派單，巡遊車減少進入上述區域運營。

另，根據最新規定，5日起，搭乘北京的公共交通還必須持有7日內核酸檢測陰性證明。

前述這些因素都讓騎乘自行車，再度成為北京民眾最佳的交通選擇。一名住在廣渠門外地鐵站附近的民眾就告訴新京報，「我們小區是昨天凌晨解除管控措施的，怕自行車不夠，所以就早點出門。」

共享單車業者「哈囉單車」表示，正逐步加大車輛消殺力度，在廣渠路、環路沿線等地對共享單車進行持續巡視，並不分品牌無差別消殺。

5月4日晚間，「哈囉單車」還專門安排4,000多輛完成消殺的單車，投放到朝陽區不同位置，包括臨時封閉地鐵站附近的大型住宅小區門口，以及呼家樓地鐵站等前往國貿橋周邊的通勤線路點位。

北京廣渠路5日上午，不少民眾騎自行車上班。（取自《新京報》）
北京廣渠路5日上午，不少民眾騎自行車上班。（取自《新京報》）

共享單車 北京 公車

延伸閱讀

疫情下回到上世紀 北京人開始騎單車上班

上公廁易感染新冠肺炎？北京、浙江均傳「公廁傳播鏈」

北京後浙江也有公廁傳播鏈 官方尋時空交集人員

路透專欄：俄烏教訓恐反使北京更相信壓倒性武力

相關新聞

疫情下回到上世紀 北京人開始騎單車上班

北京防控疫情防控，自5日起封閉13條地鐵線路的60多個地鐵站，同時還有158條公車線路停運或過站不停。許多北京上班市民無...

江蘇嬰兒因無核酸證明被拒診身亡？官方：沒要求提供

大陸近日流傳一段影片，江蘇睢寧一名一歲半大的小寶寶異物卡在喉嚨噎到，因無核酸證明被醫院拒診身亡。徐州政府對此展開調查，調...

「五一」長假後第一個上班日 北京街頭湧現自行車潮

5月5日是大陸「五一」五天假期後的第一個上班日，受到北京部分地鐵站臨時封閉、百餘條公車線路停駛或繞行影響，新京報指出，5...

遼寧技職學校封閉40餘天仍染疫224例 校長公開道歉

遼寧近日疫情集中在丹東與營口，皆與學校感染高度關聯，官方宣佈丹東五中校長因「思想麻痺」造成疫情破口被查後，營口的遼寧農業...

無核酸檢測遭拒？嬰兒噎到延誤就醫亡 涉事醫院院長免職

江蘇一名嬰兒喉嚨卡到異物被送醫，家屬稱院方要求先做核酸檢測才救治，一等就是七、八個小時，最後夭折。不少民眾怒批醫院「核酸...

李家超會青年 泛民、大學學生會零出席

昨日是五四青年節，香港特首選舉唯一候選人李家超到西九文化區與近80名青年見面，參加者有運動員、少數族裔代表和創業者等不同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。