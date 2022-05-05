遼寧技職學校封閉40餘天仍染疫224例 校長公開道歉

遼寧近日疫情集中在丹東與營口，皆與學校感染高度關聯，官方宣佈丹東五中校長因「思想麻痺」造成疫情破口被查後，營口的遼寧農業職業技術學院校長發出公開信，為校內疫情道歉。

根據界面新聞報導，「五一」假期間，位於遼寧省營口市的遼寧農業職業技術學院爆發疫情，4天來已累計報告224例感染者，5月4日新增確診47例，佔整個營口新增62例的四分之三。

5月2日，遼寧農業職業技術學院黨委書記和院長聯名發出《致全體同學和家長的一封信》，信中指出該校自3月13日起實行校園封閉管理，至今已40餘天，「但最終，它還是猝然破防，波及學子。為此，我們代表學院黨政領導班子向全體同學和家長致以深深的歉意」。

報導指出，5月3日遼寧省長李樂成已到學校所在的營口市鮁魚圈區了解學校應急處置等情況，他強調，要「壓實主體責任、屬地責任、監管責任，嚴格閉環管理，充實工作力量，迅速全面摸清風險人員底數」，還要準確判定密接、次密接人員，「爭分奪秒推進轉運隔離工作」。

目前該校實施「閉環管理」，校內全部師生員工實行單人單間。遼寧農業職業技術學院官網顯示，該校是一所以農林牧漁專業大類為主體的省屬全日制公辦高等職業院校，始建於1948年，目前在籍學生14437人。