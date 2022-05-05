國家級非遺 「傣族象腳鼓舞」探尋新潮路

五一假期，不少遊客來到西雙版納體驗傣族風情。「大部分遊客都是第一次瞭解象腳鼓舞。」95後的傣族象腳鼓舞傳承人岩坎逢表示，遊客們在擊打象腳鼓的過程中學習傣族文化和歷史。「希望國家級非物質文化遺產傣族象腳鼓舞能根植傳統而不局限於傳統，發展成為獨一無二的傣族潮流，走向世界。」岩坎逢說。

中新社報導，象腳鼓舞是西雙版納傣族的傳統舞蹈之一，蘊含傣族古代社會分工的遺跡，是狩獵文化的形象詮釋，流傳於中國大陸傣族、景頗族、阿昌族、德昂族、布朗族等民族，在東南亞國家也有不同形式的傳承與發展。

西雙版納州猛臘縣曼旦村有著雨林深處的世外桃源之稱，這裡是傣族象腳鼓舞國家級非遺項目代表性傳承人波罕丙學習並傳承象腳鼓舞的地方。2012年，在有關部門幫助下，波罕丙將自己的家改成「傣族象腳鼓舞傳習所」。

「象腳鼓舞是舞，也是武。」波罕丙介紹，象腳鼓舞由傣族武術的動作和套路演變而來，有獨舞、對舞、群舞等，融進傣族村寨生活的文化元素。

十年來，傳習所的學習者從未間斷。波罕丙說，象腳鼓舞主要通過師徒制傳承，他先後在曼旦村教授了100多名徒弟。隨著象腳鼓舞對外交流和培訓越來越頻繁，來自大陸全國和海外愛好者來到西雙版納學習這門傳統舞蹈。

寮國豐沙里省與西雙版納州地緣相近、文緣相通，來自寮國岩溫旦和岩買香羅向波罕丙拜師學習。

2020年起，新冠疫情持續衝擊西雙版納旅遊業，演出需求不斷減少，年輕的象腳鼓舞傳承人開始探尋非遺走向潮流新出路。

岩坎逢經營著一家泐象文化小院，集合了象腳鼓舞傳習、傣族美食、傣族元素文創產品。剛過去不久的傣歷新年潑水節中，由波罕丙帶領的象腳鼓舞舞隊將新編節目《象往》帶入大眾視野。傳統傣族鼓點、舞步與雲南野生亞洲象群北上南歸的奇妙旅程呼應，通過在線直播進行精彩的雲展演。