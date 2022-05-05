橫琴推出澳門青年實習計畫

橫琴粵澳深度合作區4日宣布，即日起啟動多部門聯合主辦的「澳門青年實習計畫」，活動首期推出的「澳門青年·橫琴粵澳深度合作區專項實習計畫」「澳門大學生暑期專項實習計畫」於5月4日至18日接受報名。

新華社報導，據了解，「澳門青年實習計畫」由橫琴粵澳深度合作區民生事務局、澳門特區政府勞工事務局聯合主辦，將針對不同行業、專業，全方位滿足澳門籍青年群體的實習需求。

根據計畫，今年7月至12月期間將推出7至8個專項實習活動，按照「成熟一批、開展一批」的模式，在大陸全國範圍內遴選符合澳門產業發展方向的優質企業、優質項目，根據地區、行業及企業實際情況制定專項實習計畫，打造常態化、滾動式實習實踐項目，為澳門青年錘鍊本領、增長才幹提供更廣闊的平台，為促進澳門產業適度多元發展培養更多優質人才。