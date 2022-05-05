安徽老字號轉型 觸網趕潮拓市場

研發傳統美食產品、設計「國潮」電商包裝、開拓海外市場……在疫情環境下，一批安徽「老字號」正通過挖掘歷史文化，「觸網趕潮」走出一條轉型路。

中新社報導，五一假期在安徽省合肥市城隍廟街區，1988年出生的陶明亮正在百年老字號「陶永祥」店舖裡忙碌，作為老字號第四代掌門人，他正擔負著傳承製作技藝和振興老字號的使命。

據陶明亮介紹，陶永祥炒貨店誕生於1912年，以花生糖、芝麻糖等炒貨、糖食產品聞名。每到逢年過節，陶永祥店前總會排起長長隊伍，成為合肥人的情感記憶。

然而，隨著市場競爭和商圈的轉移，傳統老字號也逐漸受到衝擊。2018年，「陶永祥」開始觸網做起電商，為迎合年輕群體，陶明亮專門設計了融合包公、三國、戲曲、徽派建築等傳統文化主題的「國潮」包裝。

五一假期，同樣是安徽老字號的「石塘驢巴」製作技藝非遺傳承人羅勇，正通過網路與客商線上談生意。羅勇說，石塘驢巴是合肥著名的特色風味小吃，其歷史悠久，相傳是包公家宴中的必備美食，後包公將其舉薦為朝中貢品，素有「天上龍肉，地下驢肉」之美譽。

目前，石塘驢巴有超過六成產品是通過線上電商管道銷售。為了符合年輕消費群體，他們結合傳統文化元素，以歷史傳說、祥雲圖案專門製作了一系列新潮包裝。羅勇表示，如今直播帶貨成為新潮流，他希望能通過互聯網和線下社區相結合的模式，拓展銷售渠道。