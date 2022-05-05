大陸青年返鄉潮 英語教師變「土專家」

花開時節，在中國大陸北方黃土高原上，一處百畝藍莓園的白色花朵格外引人注目。園子的主人叫李鵬飛，今年26歲，回鄉創業已有5年。「今年風調雨順，藍莓長勢好，預計畝產能達到500斤以上。」李鵬飛說，從學校畢業後，他曾在服務業、傳媒行業工作過，但結合大陸國家政策支持和自身優勢，最終選擇了在自己出生長大的農村發展。

新華社報導，2017年，經過一段時間的考察和學習，李鵬飛回到家鄉山西省運城市絳縣橫嶺關村，一心撲在藍莓種植上。

種植藍莓在當地是個「稀罕事兒」，而李鵬飛卻看到了機會。位於山區的橫嶺關村晝夜溫差大，土壤硒元素含量高，種出的藍莓口感香脆，甜度和營養價值更高，很快就打開了周邊市場。

每年的出果期，訂貨拉貨的客商、觀賞採摘的遊人絡繹不絕，給村帶來了經濟效益。李鵬飛介紹，除藍莓外，他還種植了400畝中藥材黃芪，一天最多雇50多人在園子幹活。雇的主要是留守在農村的老年人，每人每天能賺100元人民幣左右。

隨著大陸鄉村振興持續推進，越來越多年輕人帶著新理念、新技術，回到農村激發和創造活力。在山西晉中，有一個上百人組成的青年農民聯合會，成員個個身懷絕技。從萬畝核桃園、百棗爭鳴、富硒小米，到立體栽培、魚菜共生、南果北種，個性又多元的農業項目成為振興鄉村的「拳頭產品」（主力產品）。

養魚不換水、種菜不施肥，周磊和妻子發揮在大學所學的化學特長，結合汙水處理技術，摸索出一套「魚菜共生」循環農業項目，並幫助周邊多個農村實現了模式複製和項目盈利。

從一名英語老師轉型為農業技術培訓師的馬淵傑，活躍在田間地頭，近5年來指導和培訓農戶上萬人，幫助農戶種出更高品質的蔬果，不久前還被當地農業部門聘為「鄉村土專家」。

大陸鄉村振興始終把人才擺在突出位置。去年，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於加快推進鄉村人才振興的意見》，提出到2025年，鄉村振興各領域人才規模不斷壯大、素質穩步提升、結構持續優化，各類人才支持服務鄉村格局基本形成。

中國農業大學教授朱啟臻認為，年輕人在鄉村振興過程中體現出的創意和高效，證明了農業生產依然大有可為。要想更好地推動年輕人在農村發光發熱，需要制定更加有效的教育培養方案，並不斷優化高素質農民形成的社會環境。