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無「碼」寸步難行 中國大陸多地採行反向掃碼
疫情期間，掃瞄手機條碼成為中國民眾出入各類場合的必須，考量到長者和孩童，一些地方近期推出「反向掃碼」，發給沒有智慧型手機民眾帶有條碼的卡片，由「我掃你」，變成「你掃我」。
綜合官方人民網、中新網等陸媒報導，COVID-19疫情期間，在防控常態化背景下，一支手機、一個綠碼成為中國民眾進入公共場所的「通行證」，這讓不少沒有智慧型手機的老年人和孩童遇到「門檻」。
為破解這一難題，包括黑龍江齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區、江蘇南京市和徐州市、山西太原市萬柏林區、山東威海等地方推出疫情防控「反向掃碼」措施。
據報導，需活動出行卻沒有智慧型手機的民眾，可憑身分證等證件免費申領紙本的健康出行碼，在進出各類公眾場合、需要「亮碼」時，只需工作人員掃一下紙本健康碼即可，由「我掃你」變「你掃我」。
這種反向掃碼的健康出行碼採實名認證登記，嚴格執行「一人一碼一編號」。
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