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陸鐵匠守護南湖紅船 半世紀如一日

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

爐火燒旺，風箱鼓風，掄起大錘叮噹叮噹，火花飛濺……五一期間，在浙江省嘉興市秀洲區油車港鎮的延嶺鐵器店內，一位薰得黝黑的師傅，身著幹活的行頭，正在專注地勞作。

中新社報導，老師傅名叫吳福根，他傳承了百年的馬厙打鐵技藝，這是他堅守了半個世紀的打鐵絕活兒。

1958年起，吳福根所在的鐵器店承載著一項光榮的使命——「紅船守護者」，為一年一小修、兩年一大修的南湖革命紀念船打造鐵器配件。

「全船使用的炮頭釘、櫓葉子等70多個鐵質配件，都是由我們打出來的，這是鐵器店對紅船的守護。」吳福根說。

俗話說，打鐵、撐船、磨豆腐，世上三大苦生活。在吳福根的記憶中，自1970年，15歲的他進入鐵器店當學徒開始，其師傅沈榮生就讓他從打釘開始練習，一打就是七八年。

「打釘是在鍛煉基本功。」吳福根說，嘉興的村里多河道，也多船，他們就在村裡的船上練習打釘。

而直到開始參與紅船的修繕，吳福根才切實地體會到其中的難度，南湖紅船的船體設計更為複雜，打釘的要求更高。修繕南湖紅船的70多種配件必須手工打造，每兩年都要打造出一批一模一樣的，差一絲一毫都不行。

「三年打鐵匠，打不出一根像樣的秤鈎。」這是沈榮生跟吳福根常說的話。樸實的話語中解釋了打鐵的不易，也透露出所秉承的一絲不苟、精益求精的工匠精神。

如今，吳福根和他的師弟二人作為馬厙打鐵技藝的第四代傳人，共同經營著延嶺鐵器店。除了傳承傳統的打鐵技術秘訣和技巧，他們還不斷吸收新技藝。

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