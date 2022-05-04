5小時接力轉運 深圳助台生趕考

受新冠疫情影響，有台商子女及老師、家長一共32人，日前原定從無錫飛廣州，參加大陸全國港澳台僑聯考及暨南大學和華僑大學兩校聯合招生考試，然而遇上航班調整，需分成兩批次改飛深圳機場後，再搭車轉運到廣州參加考試，行程僅多了一站，不確定性卻增添不少。

大陸央廣網報導，昆山台商協會會長孫德聰表示，當時情況非常緊急，接到家長的求助後，透過深圳市台辦及時協調深圳市疫情防控指揮部辦公室、深圳機場等部門，徵詢意見、做好對接工作，在落地核酸檢測、行李提取等方面給予便利，並緊急聯繫轉運車輛。

考慮到這群學生當天天未亮就出門，深圳市台辦和台協，還為每位師生和家長準備水果、麵包、牛奶等食品，以及口罩、消毒液等防疫物資。

細緻、周到的轉運工作得到了師生和家長的高度肯定。「此次考試是我人生中非常重要的一次考試。」學生吳承霖說，儘管趕考之旅一波三折，但深圳及時伸出援手讓他感到溫暖、放心。

隨行學生家長陳女士說：「早上家長們的心情都非常忐忑，擔心接下來的行程會影響到小孩，但一路走來，太貼心，太感動了，不僅幫了孩子，也讓我們家長心裡感到極大溫暖。」

自當日17時第一批人員落地深圳至22時第二批人員轉運至廣州，經過5個多小時接力轉運，32名師生及家長全部安全順利到達廣州入住酒店。