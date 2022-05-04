抖音傳承／瀕危傳統變流行 Z世代高唱山歌

「山歌我們來接起，衝破雲霄振天地。望你傳承接班起，今後歌台靠你起。」日前，廣西「Z世代」雙胞胎兄弟，身著壯族傳統民族服飾，在中國大陸時下流行的短片平台抖音上唱山歌。

中新社報導，山歌是廣西非遺項目之一。曾幾何時，唱山歌在廣西蔚然成風。但近年來，隨著現代娛樂形式的多樣化，傳唱千年的山歌面臨斷層之虞。

為此，出生於1995年後、伴隨著互聯網發展成長的Z世代，將傳唱千年的壯族山歌與新媒介巧妙融合，試圖使這個淡出人們視野的傳統文化變成新的流行文化。

來自廣西玉林的孿生兄弟李玉寶、李玉欽出生於1999年，兩人自幼看「劉三姐」長大，對山歌有濃厚興趣。

2018年，兄弟倆考到柳州市唸書，一次偶然的機會，兄弟倆到江濱公園趕「歌圩」（壯族人舉行的節日性聚會型唱歌活動），並拜入廣西非物質文化遺產「魚峰歌圩」代表性傳承人陸連芳門下學習唱山歌。

起初，兩人沒有任何音樂基礎，加之語言不通，學山歌遇到不少困難。為了能唱好山歌，兩人開始學習桂柳話。兄弟倆利用課餘時間練習，到公園裡向歌友們學習。經過4年多不懈地學與練，不僅掌握山歌編排、傳唱技巧，還萌發新想法。

「我覺得唱山歌不僅僅是老一輩人的專利，作為我們傳統文化的一部分，山歌的內容和表達方式也要與時俱進，才能讓年輕人也喜歡上山歌，這也是我們哥倆一直想做的。」李玉寶表示。

2021年，兄弟倆在Z世代聚集地抖音開通帳號唱山歌。「互聯網傳播面較廣，現在的年輕人喜歡新奇、有趣的內容，我們把生活中有趣的段子、美食改編成山歌，唱給年輕人聽。」李玉寶表示。在兩人抖音號上，最熱門的一條短片曾獲得7萬多點讚量。

李玉欽兄弟倆只是Z世代為非遺文化注入青春力的縮影。據「2021抖音非遺戲劇數據報告」顯示，抖音實現覆蓋98.83%大陸國家級非遺戲劇項目，且90後、00後觀眾占比超50%，甚至一些瀕危非遺項目也獲得新生代的青睞。

Z世代以自己的方式為非遺注入青春力。在2020年五四前夕，曾刷爆社交平台的「後浪」說道：「你們有幸遇見這樣的時代，但是時代更有幸遇見這樣的你們。你們正在把傳統的變成現代的，把經典的變成流行的，把民族的變成世界的。」